Apple Watch Ultra: Apple verwirft Pläne von MicroLED-Displays

Apple hat ein Projekt zur Entwicklung von microLED-Displays im eigenen Haus beendet. Dies berichtet Mark Gurman von Bloomberg in einem neuen Artikel (via MacRumors). Apple hat in der Vergangenheit bereits Milliarden US-Dollar in die Entwicklung von microLED-Displays investiert und wollte zunächst auch die Apple Watch Ultra mit microLED ausstatten.

Die Entwicklung von MicroLED war laut Gurman für Apple zu teuer und komplex. Daher reorganisiere Apple nun die eigenen Display-Engineering-Teams und entlässt Angestellte in den USA und Asien. Einige der entlassenen Personen sollen möglicherweise eine andere Stelle im Unternehmen finden, andere erhalten eine Abfindung.

Gerüchte, dass Apple die Pläne für eine Apple Watch mit microLED aufgegeben hat, tauchten erstmals im Februar auf, als der Zulieferer ams OSRAM mitteilte, dass ein „Eckpfeilerprojekt“ im Zusammenhang mit microLED gestrichen worden sei. Kurz darauf kamen Gerüchte auf, dass Apple die Zusammenarbeit mit Kulicke & Soffa, einem anderen Unternehmen im Markt für fortschrittliche Displays, beendet habe.

MicroLED: Energieeffizient und schnelle Reaktionszeiten

Sowohl der Analyst Ming-Chi Kuo als auch Display Supply Chain Consultants bestätigten, dass Apple die Arbeit an einer microLED Apple Watch nach diesen Gerüchten eingestellt habe. DigiTimes und ETNews berichteten, dass ams OSRAM aufgrund eines Leistungsabfalls ersetzt wurde und dass Apple einen anderen Zulieferer in der Hinterhand hatte – wie es scheint, waren diese Informationen nicht aussagekräftig.

Die MicroLED-Technologie verwendet mikroskopisch kleine LEDs für einzelne Pixel. Sie ist energieeffizienter als herkömmliche LED, bietet einen besseren Kontrast und hat schnellere Reaktionszeiten. Die Farben sind heller und besser, zudem besteht kein Risiko des Einbrennens wie bei OLED. Apple soll das Projekt aufgegeben haben, weil es wirtschaftlich nicht tragfähig war.

Gurman erklärt, dass Apple für die Apple Watch „vorerst“ bei der OLED-Displaytechnologie bleiben werde, aber dass der Konzern „microLED für andere Projekte in der Zukunft ins Auge fasst“. Apple „identifiziert“ potenzielle neue Lieferanten und Prozesse für microLED, aber Produkte mit MicroLED würden laut des Bloomberg-Redakteurs „wahrscheinlich nicht in nächster Zeit passieren.“