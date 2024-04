BookBeat: Update für Hörbuch-Streamingdienst integriert Labels für Bücher

Wer gerne Hörbücher hört, ist bestimmt auch schon einmal auf den Streamingdienst BookBeat gestoßen. Auch wir haben den Service bereits im Detail vorgestellt. Aktuell finden sich bei BookBeat über 800.000 Hörbücher und E-Books, die sich im Rahmen einer 60-tägigen kostenlosen Testphase und danach in einem Abo-Modell nutzen lassen.

Nun hat das Entwicklerteam von BookBeat der eigenen Anwendung für iPhone und iPad ein weiteres Update verpasst. Ab sofort liegt Version 10.1.2 im deutschen App Store vor, das eine spannende Neuerung für den Hörbuch-Streamingdienst mit sich bringt: Labels für Bücher. Im Changelog heißt es dazu:

“Neues Feature: Labels! Bücher können jetzt Labels haben, die zeigen, ob sie es in unsere Top 10 oder Top 100 geschafft haben oder lang ersehnt, viel rezensiert und gut bewertet sind. Bist du an weiteren Büchern mit dem gleichen Label interessiert? Tippe das Label an und erhalte eine Liste mit ähnlichen Büchern. Aktualisiere deine App und entdecke alle Labels.“