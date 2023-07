Ivory: Mastodon-Client von Tapbots erhält Update mit neuen Features

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon wächst und gedeiht. Das kleine Entwicklerteam von Tapbots hat nach der API-Sperre durch Twitter die eigene Arbeit am eigenen Twitter-Client Tweetbot gänzlich eingestellt und konzentriert sich nun voll und ganz auf die Entwicklung der Mastodon-App Ivory (App Store-Link), die Ende Januar dieses Jahres im App Store erschienen ist.

Auch bei mir ist der Client für iPhone und iPad täglich im Einsatz, so unter anderem, um Beiträge für unseren appgefahren-Account @appgefahren@techhub.social zu posten. Mittlerweile ist auch schon eine Mac-Version von Ivory verfügbar. Ivory ist rund 20 MB groß und benötigt zur Installation auf iPhones und iPads mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung.

Wer zuvor schon Tweetbot von Tapbots genutzt hat, wird sich bei Ivory 1:1 zuhause fühlen: Das gleiche Layout, die selben Schriftarten, der Ungelesen-Zähler am oberen rechten Bildschirmrand – hier haben die Tapbots-Entwickler wieder einmal eine ganze Menge richtig gemacht. Aktuell befindet sich Ivory noch im Early Access-Stadium, sprich, die Entwickler haben die App bereits veröffentlicht, auch wenn einige Funktionen noch fehlen. Diese werden laut Aussage auf der Ivory-Website kontinuierlich nachgereicht werden.

Kleine Neuerungen und Bugfixes in Version 1.1

Dieses Vorhaben hat man nun mit einem neuen Update weiter vorangetrieben. Ab sofort steht Version 1.1 von Ivory im deutschen App Store zum Download bereit. Warum die Aktualisierung nun wieder die Versionsnummer 1.1 erhält, bleibt fraglich: Im Mai dieses Jahres hatte man die App bereits auf Version 1.4 aktualisiert. Mit Version 1.1 erhält Ivory nun aber einige spannende Verbesserungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Das sagt der Changelog:

Die Fotoauswahl beim Erstellen eines Trotz hat jetzt die Option Dateibrowser

Option zum Anheften einer Zeitleiste an den Anfang der Liste hinzugefügt (im Zeitleistenauswahlmenü jeder Spalte)

CMD-F schaltet jetzt das Such-/Filter-Panel in einer Zeitleiste um.

Sprachauswahl in der Kompositionsansicht hinzugefügt.

Überarbeitete benutzerdefinierte Zeitleistenfilter (die jetzt auch auf dem Mac funktionieren).

Neue Zeitleisten-Filterregeln für Umfragen und Inhaltswarnungen.

Option zum Ausblenden eines Beitrags.

Keyword-Filter gelten nun auch für Übereinstimmungen im Titel einer Inhaltswarnung.

Die Suche/Filterung deiner Zeitleisten entspricht nun auch dem ALT-Text.

Beim Kopieren von Beitragstexten wird nun die URL des Beitrags am Ende hinzugefügt.

Das versehentliche Löschen des Kontos beim Entfernen aus Ivory wurde erschwert.

Darüber hinaus hat das Team von Tapbots auch eine Reihe von Fehlerkorrekturen vorgenommen, so dass Ivory nun noch stabiler und zuverlässiger auf den Apple-Geräten laufen sollte. Ivory für Mastodon ist weiterhin gratis im deutschen App Store für iPhones und iPads verfügbar und kann in einem „Read Only“-Modus kostenlos genutzt werden. Wer selbst sogenannte Toots bzw. Tröts, das Äquivalent zu Twitters Tweets, veröffentlichen und alle Features freischalten will, kann ein Jahresabo in Höhe von 17,99 Euro abschließen. Im App Store bekommt Ivory derzeit sehr gute 4,5 von 5 Sternen verpasst.