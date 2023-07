Linkeeper: Neuer Lesezeichen-Manager für iPhone, iPad und Mac

Interessante Webseiten oder hilfreiche Artikel gibt es ja zuhauf im Internet. Und natürlich liefert jeder Browser die Möglichkeit, die entsprechenden Seiten als Lesezeichen abzuspeichern. Dem Entwickler Om Chachad war diese Option allerdings nicht genug und so entwickelte er die App Linkeeper (App-Store-Link), die euch das Sammeln und Organisieren eurer Lesezeichen erleichtern soll.

Der Funktionsumfang der App ist schnell erklärt: Auf dem Startscreen seht ihr zunächst eine Übersicht aller Ordner, die es in der App bereits gibt und in die ihr Links bzw. Lesezeichen einsortieren könnt („Alle“ und „Favoriten“). Ihr habt dann die Möglichkeit, entweder direkt ein neues Lesezeichen zu erstellen oder erst einen neuen Ordner anzulegen.

Beides ist schnell gemacht. Den Ordner könnt ihr mit einer Wunschfarbe, einem Icon und einem Titel versehen. Für das Anlegen eines Lesezeichens braucht ihr die entsprechende URL, die ihr in das dazugehörige Feld kopieren müsst. Ihr könnt dann einen Titel nach Wahl vergeben oder den nehmen, der nach URL-Eingabe vorausgefüllt wird. Das Lesezeichen könnt ihr dann außerdem einem entsprechenden Ordner zuordnen.

Klickt ihr auf die einzelnen Ordner findet ihr darin alle dort abgelegten Lesezeichen mit einem Vorschaubild, dem vergebenen Titel und der URL. Klickt ihr auf die Kachel, wird die entsprechende Webseite geöffnet.

Om Chachad schreibt über seine App:

„Bei meiner Suche nach Lesezeichen-Tools im App Store stellte ich fest, dass die meisten nicht in das System integriert waren und wesentliche Funktionen nur über In-App-Käufe angeboten wurden. Die integrierte Lesezeichen-Option von Apple erwies sich als zu einfach, es fehlte an Anpassungsmöglichkeiten und sie war tief in der Safari-Oberfläche verborgen. Außerdem war die iCloud-Synchronisierung von Safari unzuverlässig, wenn es darum ging, wichtige Links zu speichern.“