Dreame L10s Ultra: Wischt jetzt bis an den Rand

Wenn es für eure Bodenreinigung nicht unbedingt der 1.499 Euro teure Roborock S8 Pro Ultra sein soll, dann ist der Dreame L10s Ultra in Sachen Preis-Leistung eine echte Empfehlung. Ich habe den Saug- und Wischroboter bei mir Zuhause im Einsatz und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Zudem ist der Dreame L10s Ultra mit einem Preis von derzeit 898,90 Euro (Amazon-Link) dann doch etwas günstiger.

Im Vergleich zum Top-Modell von Roborock, bei dem ein großes durchgängiges Wischpad zum Einsatz kommt, setzt der Dreame L10s Ultra auf zwei kleine runde Wischpads. Diese haben das Problem, dass sie nicht ganz bis zum Rand reichen – somit wurden bisher rund 5 Zentimeter nicht gewischt.

Genau darum hat sich Dreame mit einem Software-Update gekümmert, das sicherlich auch für alle diejenigen interessant ist, die den Roboter am Prime Day im Angebot gekauft haben. Mit der neuen Firmware kann der Dreame L10s Ultra bis an den Rand wischen.

Diese Option müsst ihr in den Einstellungen des Geräts im Bereich „Einstellung für intelligentes Wischen“ aktivieren. Bei seiner ersten Runde am „Rand“ des Raumes dreht der Roboter sich dann leicht zur Seite, damit das äußere Wischpad bis an die Kante kommt. Das kann der Roboter auf Wunsch bei jeder Reinigung oder einmal in der Woche machen.

Das ist auf jeden Fall ein tolles Beispiel dafür, dass man selbst ohne Veränderungen an der Hardware noch Verbesserungen nachschieben kann. Im Zusammenspiel mit dem LiDAR-Sensor und der integrierten Kamera spielt der Dreame L10s Ultra in der Preisklasse bis 1.000 Euro damit ganz weit vorne mit.