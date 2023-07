Bug in der Elternkontrolle: Bildschirmzeit für Kinder funktioniert nicht richtig

Solltet ihr Kinder haben, die Apple-Geräte verwenden, und diese auf mysteriöse Art und Weise trotz elterlicher Kontrollfunktionen ihre Bildschirmzeit ausweiten, könnte es sein, dass ein aktueller Bug einen Strich durch die auferlegten Limits macht. Wie das Wall Street Journal entdeckt hat, verhindert ein Fehler seit Monaten, dass bestimmte Bildschirmzeit-Limits, die über das Family Sharing-System eingepflegt wurden, korrekt gespeichert werden.

Laut des Wall Street Journals wollte Apple das Problem bereits im Mai beheben, allerdings besteht der Bug immer noch. Gegenüber dem Wall Street Journal bestätigte Apple, dass der Fehler weiterhin bestehe und dass an einer Lösung gearbeitet werde. Einen Zeitplan gab man aber nicht an. „Wir sind uns bewusst, dass bei einigen Nutzern ein Problem auftritt, bei dem die Screen Time-Einstellungen unerwartet zurückgesetzt werden“, so Apple gegenüber dem Wall Street Journal. „Wir nehmen diese Berichte sehr ernst und wir haben und werden weiterhin Updates machen, um die Situation zu verbessern.“

Bildschirmzeit-Einstellung wird nicht dauerhaft gespeichert

Apples Family Sharing-System ermöglicht es Eltern, die Nutzung der Geräte ihrer Kinder einzuschränken. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Überwachung und Einschränkung der Nutzung bestimmter Apps und des Geräts als Ganzes durch eine Funktion namens Screen Time bzw. Bildschirmzeit.

Das Wall Street Journal berichtet, dass eine bestimmte Einstellung, die so genannte „Downtime“, die den Zugriff auf das gesamte Gerät sperrt, nicht korrekt gespeichert wird. In einem Fall musste jemand die „Downtime“-Einschränkungen dreimal einstellen, bevor sie korrekt gespeichert wurden. In der Zwischenzeit hatten Kinder möglicherweise mehr Zugriff auf ihr Gerät, als die Eltern wollten. Alle Infos zur Kindersicherung und Bildschirmzeit finden sich auch auf den Support-Seiten von Apple.