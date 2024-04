Soulver 3: Taschenrechner-App landet auch auf dem iPhone

Über die nützliche Rechner-App Soulver 3 (App Store-Link) haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Die Anwendung ermöglicht es, Berechnungen auf eine natürlichere und intuitivere Weise durchzuführen. Mit einer Mischung aus Textbearbeitung und Rechenfunktionen bietet Soulver 3 eine einzigartige Methode, um Zahlen und mathematische Ausdrücke zu verarbeiten. Die App ist ideal für alltägliche Berechnungen, Finanzplanung, Währungsumrechnungen und mehr, und zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und Effizienz aus.

Bisher war Soulver 3 für macOS und iPadOS in den jeweiligen App Stores erhältlich, kann aber seit kurzem auch unter iOS auf das iPhone geladen werden. Ein logischer Schritt, nutzt man einen Taschenrechner doch eher auf dem kleinen Smartphone als auf dem iPad oder Mac.

Trotz des fehlenden horizontalen Platzes behält die App ihre gewohnte geteilte Ansicht bei, mit dem Text, der die eigenen Berechnungen begleitet, auf der linken Seite, den Ergebnissen auf der rechten Seite und einer Strichliste am unteren Rand des Bildschirms. Da es einen automatischen Zeilenumbruch gibt, müssen man sich auch keine Sorgen um ausführliche Berechnungen machen. Darüber funktioniert Soulver auf dem iPhone im Querformat, wodurch mehr Platz für die Beschreibung der Berechnungen zur Verfügung steht.

Versteckte Seitenleiste in Soulver 3 für iOS

Anstatt die Blätter in Soulver in einer immer sichtbaren linken Seitenleiste zu organisieren, wie man es aus der Mac- und iPad-Version kennt, versteckt Soulver 3 für iOS die Seitenleiste auf der linken Seite, wo sie nur einen Wisch entfernt ist. Der Rand des aktuellen Blatts bleibt sichtbar, wenn man sich in der Seitenleisten-Ansicht befindet. Von hier aus kann man Blätter durch Streichen löschen oder durch langes Drücken einen Deep Link kopieren, duplizieren, teilen, verschieben oder löschen. Die Seitenleiste dient auch dazu, Dokumente in Ordnern zu organisieren und auf verschiedene Einstellungen und die Hilfe-Dokumentation von Soulver zuzugreifen.

Nicht nur die macOS- und iPadOS-, sondern nun auch die iOS-Version von Soulver 3 können eine ganze Reihe an Berechnungen durchgeführt werden, beispielsweise Arithmetik, Prozentsätze, Umrechnung von Einheiten, Datumsberechnungen, Zeitzonen, Video-Timecodes sowie Bild-, Finanz- und Aktienkurs-Berechnungen. Auch Kommentare, Beschriftungen und Variablen sind verfügbar, ebenso wie eine benutzerdefinierte Zahlentastatur zum schnellen Hinzufügen von Berechnungen. Zudem stellt das Entwicklerteam von Acqualia auch jede Menge Personalisierungs-Optionen für Soulver 3 bereit.

Im Rahmen eines 29 Euro/Jahr teuren optionalen Abonnements gibt es erweiterte Wetterdaten, Live- und historische Aktienkurse und einen Inline-KI-Assistenten auf der Grundlage von OpenAIs GPT-4 Turbo, die als Datenquellen für eigene Tabellen verwendet werden können. Soulver 3 ist im App Store als Universal-App erhältlich: Nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase erfordert die App die folgenden separaten In-App-Käufe für jede Version: 15 Euro für iOS, 22 Euro für iPadOS und 39,99 Euro für macOS. Alternativ ist Soulver 3 auch in der Software-Sammlung Setapp vertreten.