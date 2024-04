Speediance: Smarte Fitnessgeräte jetzt auch in Europa erhältlich

Nie wieder zum Fitness-Studio fahren? Die monatliche Gebühr sparen? Trainieren an jedem Ort und zu jeder Zeit? Diese Fragen will das Unternehmen Speediance mit einem eindeutigen „Ja“ beantworten. Der Hersteller, der die smarten Fitness-Trainern Gym Monster und Gym Pal nun auch in Europa vertreibt, will für das Workout zuhause ein All-In-One-Fitnessgerät zur Verfügung stellen.

„Speediance bedeutet smartes Home-Training, genauso intensiv wie im Fitness-Studio, allerdings mit nur einem Gerät. Die multimedialen Fitness-Trainer liefern dank moderner Antriebstechnik grenzenlose Möglichkeiten, um sich zuhause fit zu halten. Alles beginnt mit zwei stabilen Kabeln. Diese sind mit zwei antriebsstarken Motoren verbunden. Zusammen ersetzen beide Elemente einen ganzen Gerätepark. Dank dieser neuartigen Technologie lassen sich Kräfte von bis zu 100 Kilogramm simulieren. Dafür braucht es allerdings keine schweren Gewichte, Hanteln oder große Räume.“

So berichtet das Unternehmen in einer E-Mail an uns. Die beiden nun in Europa vorgestellten Geräte Gym Monster und Gym Pal weisen ein kompaktes Design auf und benötigen nur wenig Platz. Beide Geräte passen auch in Appartements oder kleine Wohnungen: Nach dem Training werden sie einfach zusammengeklappt, an die Wand gehängt oder unterm Bett verstaut.

Gym Monster mit Touchscreen und vier Widerstands-Modi

Das Modell Gym Monster vereint verschiedene Workouts in einem Gerät, darunter Kabelzug-Übungen, klassisches Hanteltraining mit Lang- oder Kurzhantel, Ski-Ergometer oder Rudergerät. Im Inneren des Geräts befindet sich ein intelligenter Doppelmotor, der den Kraftwiderstand der einzelnen Stahlseile reguliert und einen Widerstand von bis zu 100 Kilogramm simuliert. Für unterschiedliche Trainingssituationen gibt es verschiedene Modi: Kettenmodus (Beim Ziehen der Stahlseile erhöht sich der Widerstand schrittweise) Standardmodus (Der Kraft-Widerstand orientiert sich am Körpergewicht), Exzenter-Modus (Erhöhter Kraft-Widerstand bei Rückkehr in die Ausgangsposition) und Konstanter Modus (Gleichbleibender Kraft-Widerstand).

Um sämtliche Einstellungen vorzunehmen, verfügt Gym Monster über einen Touchscreen. Darüber lassen sich ebenso mehr als 230 KI-gestützte Workouts per Video abspielen und nachmachen. Alle Trainingsdaten lassen sich auch mit der Apple Watch synchronisieren, um sämtliche Workouts und Trainingsfortschritte für eine volle Leistungskontrolle speichern und abrufen zu können.

Für die Sicherheit verfügt Gym Monster über unzählige Sensoren: Diese übernehmen die Funktion eines persönlichen Trainers. So erkennt das Gerät, wenn Müdigkeit aufkommt. Gym Monster reguliert dann automatisch die Belastung. Das Risiko von Überlastungen oder Verletzungen soll sich dadurch auf ein Minimum reduzieren.

Der kompakte Heimtrainer: Gym Pal

Wer es noch kompakter mag, für den bietet Speediance Gym Pal. Auch mit diesem Heimtrainer lassen sich typische, aus dem Fitness-Studio bekannte Workouts zuhause durchführen. Wie Gym Monster nutzt dieses Gerät ebenfalls die platzsparende Stahlseil-Technologie mit den Doppelmotoren, und auch die vier bereits bekannten Varianten Kettenmodus, Standardmodus, Exzenter-Modus und Konstanter Modus kommen beim Gym Pal zum Einsatz. Der Kraft-Widerstand lässt sich per Handsteuerung in 500-Gramm-Schritten auf bis zu 100 Kilogramm an die eigenen Trainings-Bedürfnisse anpassen.

Gym Pal eignet sich besonders für das Training bestimmter Körperpartien. Der Fokus liegt dabei auf Armen, Beinen, Po und Rücken. Nutzer und Nutzerinnen können auch hier per iOS-App aus über 230 verschiedenen, von anerkannten Coaches konzipierten Workouts auswählen. Dazu koppelt man das Smartphone mit dem Fernseher und kann die Übungen zuhause nachmachen. In der Gym-Pal-App lassen sich Trainingsfortschritte speichern und jederzeit abrufen.

Das Gym Monster von Speediance hat auf der FIBO 2024 in Köln sein Europa-Premiere gefeiert. Der empfohlene Verkaufspreis für das All-In-One Fitness-Studio Gym Monster liegt bei 2.999 Euro. Für den kompakten Heimtrainer Gym Pal zahlt man im Handel 1.999 Euro. Alle Infos gibt es auch auf der Website von Speediance.