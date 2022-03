Twitter: iOS-Version kann jetzt GIFs über die iPhone-Kamera erstellen

Der bekannte Kurznachrichtendienst Twitter (App Store-Link) hat über den eigenen Twitter Support-Account im gleichen Netzwerk bekanntgegeben, dass man Nutzern und Nutzerinnen nun eine einfache Möglichkeit bieten will, animierte GIFs über die Kamera des iPhones zu erstellen. Bisher gab es lediglich die Option, bereits vorhandene GIFs über Twitter teilen zu können.

Ok GIFs aren’t new but what *is new* is the option to capture your own using the in-app camera on iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 22, 2022