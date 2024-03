TikTok Photos: Neuer Instagram-Konkurrent wohl in Arbeit

Eigentlich schaut Instagram ja gerne bei TikTok ab und integriert immer wieder Funktionen, die TikTok schon lange anbietet. Jetzt scheint sich das Blatt gewendet zu haben, denn TikTok soll laut Hinweisen im Quellcode an einer App arbeiten, die sich auf Fotos konzentriert. Der Name „TikTok Photos“ ist im Quellcode der Android-App zu finden.

„Ob du ein Weltreisender, ein Food-Blogger bist oder einfach nur gerne teilst, was in deinem Leben passiert, TikTok Photos ist unsere brandneue Foto-Sharing-Plattform, die Kreativen wie dir hilft, andere Gleichgesinnte zu erreichen“, heißt es in der Beschreibung. „TikTok Photos ist unsere brandneue Foto-Sharing-Plattform, auf der wir es einfacher gemacht haben, Fotoposts zu genießen und zu entdecken.“

TikTok Photos kurz vor dem Start?

Die Plattform, die sich im Besitz von ByteDance befindet, konkurriert an mehreren Fronten, da sie plant, mit 30-minütigen Videos gegen YouTube anzutreten. Im letzten Sommer hat TikTok zudem die Möglichkeit von Textbeiträgen hinzugefügt, um mit X oder Threads in Konkurrenz zu treten. Die Hinweise, die sich in der offiziellen APK-Version der TikTok-App zeigen, deuten darauf hin, dass TikTok Photos schon fortgeschritten ist und in der nächsten Zeit erscheinen könnte.