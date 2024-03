Game Dev Tycoon: Jetzt als Netflix Game verfügbar

Falls ihr über ein aktives Netflix-Abonnement verfügt, dann gibt es jetzt das nächste neue Premium-Spiel im App Store für euch. Game Dev Tycoon (App Store-Link) ist ab sofort auch als Netflix-Edition verfügbar. Ein Klassiker aus dem App Store, mit dem ihr euch definitiv ein wenig Zeit vertreiben könnt.

Nicht verwechseln dürft ihr Game Dev Tycoon mit Game Dev Story von Kairosoft, das bereits 2010 im App Store erschienen ist und definitiv so etwas wie die Vorlage für Game Dev Tycoon war. Letzteres ist ursprünglich 2017 für iPhone und iPad erschienen.

Game Dev Tycoon bringt ein Netflix-Extra mit

Die Spielidee ist prinzipiell in beiden Spielen identisch: Ihr baut ein junges und aufstrebendes Entwicklerteam auf und müsst es irgendwann schaffen, den nächsten Spiele-Hit auf den Markt zu bringen. Der große Unterschied liegt vor allem in der Grafik: Game Dev Tycoon setzt nicht auf eine Retro-Pixel-Grafik, sondern sieht deutlich moderner aus. Zudem ist das Spiel auch in deutscher Sprache verfügbar.

Für die Netflix Edition hat man sich sogar etwas ganz Neues einfallen lassen, wie in der Beschreibung des Spiels zu lesen ist: „Entwirf Blockbuster-Spiele, baue dein Studio von den allerersten Anfängen aus auf und werde in dieser super-zufriedenstellenden Wirtschaftssimulation Teil der Retro-Videospielgeschichte. Dank neuer Funktionen, die es exklusiv in dieser Netflix Edition gibt, kannst du Spiele auf Basis von Filmen entwickeln und Livestreaming nutzen, um deine Fangemeinde zu vergrößern.“

Solltet ihr aktuell Netflix abonniert haben, dann schaut euch Game Dev Tycoon auf jeden Fall an. Das klassische Spiel kostet 5,99 Euro und hat im App Store eine sehr gute Bewertung von 4,9 Sternen bei fast 3.500 Rezensionen.