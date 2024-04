Teeny Tiny Trains: Kleines Zug-Puzzle mit Level-Editor

Ich bin gerade auf dem Rückweg von Hamburg nach Hause. Auf dem Hinweg lag die Verspätung mit der Bahn bei einer Stunde, heute sind wir schon wieder eine halbe Stunde zu spät dran. Aber ich habe einen netten Zeitvertreib gefunden: Teeny Tiny Trains (App Store-Link) steht ab sofort zum Download im App Store bereit.

Das Spiel stammt aus dem Stockholmer Entwicklerstudio Short Circuit, die mit Teeny Tiny Town bereits ein richtig empfehlenswertes Spiel für iPhone und iPad veröffentlicht haben. Und auch die Neuerscheinung kommt wieder mit einem sehr fairen Preismodell daher: Der Download ist kostenlos, ihr könnt Teeny Tiny Trains also ohne Gefahr anspielen. Die Vollversion mit allen Funktionen wird für einen einmaligen In-App-Kauf im Wert von 3,99 Euro angeboten.

Teeny Tiny Trains zum Start mit 150 Leveln

Die Spielidee von Teeny Tiny Trains ist denkbar einfach und gibt es so im App Store auch schon: Ihr müsst auf der Spielfläche mehrere Schienen so bauen, dass die Züge von gewünschten Start bis zum Ziel fahren können. Das ist in den 20 bis 30 Leveln noch ziemlich einfach, wird dann aber zunehmend immer schwieriger. Auch weil immer neue Elemente hinzu kommen.

So müssen Weichen und Kreuzungen eingebaut werden oder auch die Reihenfolge der ankommenden Züge beachtet werden, um ein Level erfolgreich abzuschließen. Zur vollen Punktzahl darf man zudem eine vorgegebene Anzahl von Schienen nicht übersteigen. Der Schwierigkeitsgrad steigt dabei, wie bereits erwähnt, nur sehr langsam an, so dass sich Teeny Tiny Trains auch prima für Neulinge und Gelegenheits-Gamer eignet. Mit bisher fünf Kapiteln und insgesamt 150 Leveln gibt es in Teeny Tiny Trains aber schon einiges zu entdecken. Außerdem gibt es einen Level-Editor, auch Kreationen der Community kann man bereits herunterladen und so noch viele weitere Rätsel lösen.

Was ich richtig klasse finde, ist die Aufmachung von Teeny Tiny Trains. Gebaut wird mit Schienen einer Holzeisenbahn, die viele von uns auch aus dem Kinderzimmer kennen. Etwas verbessert werden kann meiner Meinung nach noch die Steuerung, mir ist es bereits einige Mal passiert, dass Schienen zunächst nicht wie gewünscht auf dem Spielfeld platziert wurden. Ich werde die Zeit im Zug jetzt jedenfalls noch nutzen, um ein paar „Teeny Tiny Trains“ pünktlich zum Ziel zu bringen. Das wird ja wohl nicht so schwer sein…