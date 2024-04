Disney+ geht ab Juni gegen Passwort-Sharing vor

Auch in der appgefahren-Community dürfte es wohl den einen oder anderen Account bei Disney+ geben, der von mehreren Personen genutzt wird, die nicht unbedingt in einem Haushalt wohnen. Bereits im vergangenen Jahr hat Disney angekündigt, gegen das Passwort-Sharing vorzugehen. Jetzt gibt es neue Details dazu.

„Im Juni werden wir unseren ersten richtigen Anlauf im Bereich Passwort-Sharing starten“, berichtet CEO Bob Iger in einem Interview mit CNBC. „Zunächst nur in einigen wenigen Ländern und in einigen wenigen Märkten, aber im September werden wir dann mit einer kompletten Umsetzung beginnen.“

Das Ziel der Aktion ist klar: Man will herausfinden, welche Accounts in mehr als einem Haushalt genutzt werden und die Kundschaft so dazu bewegen, mehr zu bezahlen. Ob dieser Plan aufgehen wird?