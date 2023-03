Avolt Square: Zwei neue Varianten mit USB-C im Anmarsch

Eines haben Mehrfachsteckdosen und Steckdosenleisten wohl fast alle gemeinsam: Sie sind alles andere als sexy. Ausnahmen gibt es leider nur wenige und selbst der smarte Eve Energy Strip mit seinen drei steuerbaren Steckplätzen ist dann doch eher klassisch gehalten.

Dass es auch schicker geht, dass beweist seit einiger Zeit ein schwedischer Hersteller. Avolt bietet seinen Steckdosen-Würfel Square in vielen verschiedenen Farben an. Magnetisch und mit einem farblich passenden Kabel. Besser geht es eigentlich kaum. Neben drei Steckdosen bietet der Avolt Square allerdings nur zwei klassische USB-A-Anschlüsse, was natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß ist.

Avolt wird zwei neue Squares mit USB-C auf den Markt bringen

Nun gibt es endlich positive Nachrichten aus Schweden. Ein aktualisierter Avolt Square 1 mit zwei USB-C-Ports soll noch in diesem Sommer starten. Doch das ist längst noch nicht alles – mit dem Square 2 steht ein ganz neues Produkt in den Startlöchern.

Wie auf dem Produktfoto unschwer zu erkennen ist, handelt es sich beim Avolt Square 2 um einen Steckdosen-Würfel ohne eigenes Kabel. Der Adapter wird also einfach direkt in eine Steckdose gesteckt und bietet danach Zugang zu drei Steckdosen und zwei USB-C-Ports.

Bei beiden neuen Modellen wird Avolt sicherlich wieder verschiedene Farben anbieten. Mir gefällt das Design ausgesprochen gut, ich werde auf jeden Fall einen Blick riskieren.

Solltet ihr mit USB-A leben können, bekommt ihr den „alten“ Avolt Square 1 übrigens schon ab 49 Euro. Insgesamt stehen sieben verschiedene Farben zur Auswahl.