Apple startet „Shop with a Specialist over Video“

Wer in den USA ein neues iPhone auf apple.com kaufen möchte, kann sich im Kaufprozess ab sofort per Live-Videochat von einem iPhone-Spezialisten unterstützen lassen. Mittels des neuen Services „Shop with a Specialist over Video“ kann man sich mit einem Mitglied des Apple-Retailteams in Verbindung setzen und sich zum Beispiel bei der Auswahl des passenden iPhone-Modells beraten lassen.

Die Video-Session wird dabei über eine sichere, nur in eine Richtung gehende Verbindung aufgebaut und kann mit wenigen Klicks auf der Seite apple.com/shop/buy-iphone gestartet werden. Mithilfe eines Apple-Specialist können sich Kundinnen und Kunden dann individuell bei der Wahl des richtigen iPhones unterstützen lassen, neue Funktionen kennenlernen und sich über Themen wie Apple Trade-In, Finanzierungsoptionen und Angebote von Mobilfunkanbietern informieren.

Sobald die Verbindung steht, kann man die einzelnen Geräte hinsichtlich Größe, Farbe und Funktionen vergleichen und gemeinsam mit dem Specialist das richtige Gerät und das dazu passende beste Angebot finden.

Täglich von 7 bis 19 Uhr verfügbar

„Shop with a Specialist over Video“ ist in den USA ab sofort täglich von 7 bis 19 Uhr verfügbar. Der Specialist wird während der Session seinen Bildschirm teilen, ohne dabei den Bildschirm der Käuferin oder des Käufers sehen zu können. Ist gerade keine Expertin oder Experte verfügbar oder wird außerhalb der Servicezeit angerufen, kann man alternativ rund um die Uhr auf eine Beratung per Chat oder Telefon zurückgreifen.

Wann „Shop with a Specialist over Video“ in Deutschland gelauncht wird, ist bisher noch nicht bekanntgegeben.