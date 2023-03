Threema 5.0 für iPhone und iPad steht zum Download bereit

Der sichere Messenger Threema (App Store-Link) liegt ab sofort in Version 5.0 für iPhone und iPad zum Download bereit. Nachdem schon schrittweise das Design aufgefrischt wurde, erstrahlt fortan auch die Chat-Ansicht in einem frischen und modernen Look. Sowohl für alle visuellen Änderungen wie auch für die Prozesse, wie Nachrichten geladen und angezeigt werden, wurde der Programmcode komplett neu geschrieben. Das Resultat ist nicht nur eine moderne Oberfläche, sondern auch kürzere Ladezeiten der Chats.

Neu in Version 5.0

Die Titelleiste ist nun immer sichtbar und zeigt neben dem Namen des Kontakts auch dessen Profilbild, die Vertrauensstufe sowie einen Anruf-Button an. Bei Gruppenchats beinhaltet die Titelleiste den Namen, das Gruppenbild sowie die Gruppenmitglieder.

Sprachnachrichten lassen sich direkt im Chat abspielen. Folgt eine weitere Sprachnachricht, wird diese automatisch im Anschluss an die erste abgespielt.

Wird im Chat nach einem Stichwort gesucht, werden neu alle Resultate in einer übersichtlichen Liste dargestellt.

«Vorherige Nachrichten laden» beim Scrollen im Chatverlauf ist Geschichte: Wird nach oben gescrollt, werden die Nachrichten nun automatisch geladen.

Der Zeitstempel sowie der Status einer Nachricht werden neu innerhalb der Sprechblase angezeigt. Folgen mehrere Nachrichten zeitlich unmittelbar aufeinander, werden die entsprechenden Sprechblasen gruppiert.

Medien und Dateien sind nun auch aufrufbar, während sie noch versendet werden.

Die Nachrichten-Details sind neu durch Wischen nach links aufrufbar.

Bei Gruppennachrichten werden die Namen der Mitglieder in verschiedenen Farben dargestellt.

Textformatierungen werden bereits im Texteingabefeld richtig dargestellt.

Durch Tippen auf das Kamera-Symbol neben dem Texteingabefeld lässt sich direkt ein Foto aufnehmen und verschicken.

Threema ist 70,3 MB groß, setzt iOS 15 und neuer voraus und kostet einmalig 5,99 Euro.