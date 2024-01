Ubiquiti: UniFi U7 Pro ist erster Access Point mit Wi-Fi 7

Erst kürzlich hatten wir euch über die offizielle Verfügbarkeit vom neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 in einem Artikel informiert. Der neue Drahtlos-Standard verbessert die Leistung in lokalen WLAN-Netzwerken in den 2,4 GHz-, 5 GHz- und 6 GHz-Bändern und soll eine geringere Latenz, höhere Durchsatzraten und eine verbesserte Zuverlässigkeit sowohl im privaten wie geschäftlichen Umfeld bieten.

Mit dem Netgear Nighthawk RS700S oder dem eero Max 7 gibt es bereits zwei Geräte, die Wi-Fi 7 unterstützen. Nun kommt mit dem neuen UniFi U7 Pro von Ubiquiti ein Access Point hinzu, der ebenfalls den neuen Standard der WiFi Alliance unterstützt. Die Neuheit wird bereits zum Preis von 196,35 Euro im EU-Webshop von Ubiquiti gelistet, kann aber derzeit nicht bestellt werden und gilt als vergriffen. Wer möchte, kann sich per E-Mail über die Verfügbarkeit der Neuerscheinung informieren lassen.

Der Ubiquiti UniFi U7 Pro ist für eine Montage an einer Zimmerdecke ausgelegt und verfügt über sechs räumliche Streams und 6 GHz-Unterstützung für ein störungsfreies WLAN in anspruchsvollen, großflächigen Umgebungen. Das sind die wichtigsten Features der Neuerscheinung:

Wi-Fi 7 Tri-Radio mit 6 GHz

6 räumliche Streams

140 m² Abdeckung

300+ angeschlossene Geräte

Stromversorgung über PoE+

2,5 GbE-Uplink

Maße von 206 x 46 mm

Gewicht von 680 Gramm

21 Watt Leistungsaufnahme

Factory Reset Button

WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Drahtlose Sicherheit über WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)

Unterstützung für gesonderten Gäste-Traffic

Der Ubiquiti UniFi U7 Pro unterstützt die drahtlosen Bänder 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz und kann einen Datendurchsatz von bis zu 5.765 Mbps erreichen. Eine der Neuerungen von WiFi 7, die Multi Link Operation (MLO), soll für den neuen Ubiquiti-Access Point über ein Software-Update im Februar dieses Jahres verfügbar gemacht werden. Mit dem MLO-Feature sollen sich mehrere parallele Verbindungen zwischen kompatiblen Geräten und dem Access Point herstellen lassen, um für stabilere Datenübertragungen und verbesserten Datendurchsatz zu sorgen.

Fotos: Ubiquiti.