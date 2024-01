Teufel Stereo M2: Neue Regallautsprecher mit AirPlay 2 starten

Teufel hat seine aktiven Regallautsprecher neu aufgelegt und bietet die Teufel Stereo M2 ab sofort in Schwarz und Weiß im Paar für 999,99 Euro zum Kauf an.

Die klassischen Lautsprecher integrieren smarte Technik und kommen mit Apples AirPlay 2, Googles Chromcast und Spotify Connect daher. So könnt ihr über verschiedene Wege an die Lautsprecher Musik senden, um schnelles Streaming zu ermöglichen. Radiofans können zudem via TuneIn ihre Lieblingssender komfortabel abrufen. Zusätzlich zu WLAN sind die Stereo M 2 auch mit Bluetooth 5.0 ausgestattet, ideal um Geräte zu verbinden, denen man keinen Netzwerkzugriff erlauben möchte.

Die Stereo M2 Lautsprecher verfügen jeweils über eine große Wok-Bassmembran unten sowie einem von Lautsprecher Teufel entwickelten Koaxial-Chassis oben. Jede Lautsprecherbox beherbergt drei Digital-Verstärker, je einen pro Treiber mit einer Gesamtleistung von 100 Watt (RMS). Mit dieser üppigen Leistung beschallen die STEREO M 2 mühelos auch größere Zimmer.

Die Steuerung kann per Teufel-App erfolgen, die wichtigsten Funktionen stehen auch direkt am Gerät zur Verfügung. Nähert man sich den Lautsprechern, werden diese automatisch beleuchtet und ihr könnt die Quelle ändern und drei Favoriten abspeichern.

Klassische Anschlüsse mit dabei

Über den optischen Eingang lässt sich ein Fernseher für perfekt lippensynchronen Ton anschließen. Am Stereo-Cinch-Eingang finden alle möglichen Zuspieler Anschluss, zum Beispiel vorverstärkte Plattenspieler. Alternativ zum integrierten WLAN lassen sich die Stereo M2 auch per Ethernetkabel ins Heimnetz einbinden.

Da beide Lautsprecher einen eigenen Verstärker integrieren, benötigen beider Speaker einen Stromanschluss. Eine Kabelverbindung untereinander ist hingegen nicht notwendig und macht das Aufstellen der Boxen deutlich einfacher. Die Stoffabdeckung wird magnetisch gehalten, kann je nach Geschmack einfach abgenommen werden und gibt den Blick auf die Töner frei. Beide Farbvarianten zeichnet die Oberflächenveredelung mit hochwertigem Schleiflack aus.

Die neuen Teufel Stereo M2 Regallautsprecher sind ab sofort zum Paarpreis von 999,99 Euro im Teufel Webshop und in allen Teufel Stores erhältlich.