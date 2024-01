Erstmals seit 13 Jahren: Apple verkauft mehr Smartphones als Samsung

Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC hat Apple im Jahr 2023 erstmals seit 13 Jahren mehr Smartphones verkauft als Samsung. Dem Bericht zufolge kommt Apple auf einen Marktanteil von 20,1 Prozent, Samsung folgt dicht dahinter mit 19,4 Prozent.

„Während wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ein starkes Wachstum von Android-Anbietern im unteren Preissegment wie Transsion und Xiaomi gesehen haben, das auf das schnelle Wachstum in den Schwellenländern zurückzuführen ist, ist der größte Gewinner eindeutig Apple“, sagte Nabila Popal, Forschungsdirektorin von IDC. „Apple ist nicht nur der einzige Player in den Top 3, der jährlich ein positives Wachstum aufweist, sondern auch zum ersten Mal überhaupt die Nummer 1 im Jahresvergleich. Und das, obwohl das Unternehmen in China, seinem größten Markt, mit zunehmenden regulatorischen Herausforderungen und erneuter Konkurrenz durch Huawei zu kämpfen hat.“

Apple hat 2023 insgesamt 234,6 Millionen iPhones ausgeliefert, im Vorjahresvergleich sind das 8,3 Millionen Smartphones mehr. Samsung musste im Vergleich zum Vorjahr mit einem Rückgang von 13,6 Prozent kämpfen, Xiaomi hat 4,7 Prozent weniger Geräte abgesetzt und Oppo verzeichnet einen Rückgang von knapp 10 Prozent.

1,17 Milliarden Smartphones verkauft

Im Jahr 2023 wurden ingesamt 1,17 Milliarden Smartphones ausgeliefert, was einem Rückgängig im Vergleich zum Vorjahr von 3,2 Prozent entspricht. Ein Wachstumsschub in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 deutet jedoch darauf hin, dass sich der Markt in diesem Jahr erholen könnte, wobei auch faltbare Geräte und ein zunehmendes Interesse an KI-Funktionen an Bedeutung gewinnen sollen.