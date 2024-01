Wi-Fi 7: Das bietet der neue WLAN-Standard

Die Technik schreitet voran, und mit ihr auch die Möglichkeiten der drahtlosen Netzwerke: Ab sofort ist der neue WLAN-Standard Wi-Fi 7 offiziell. Schon vorab gab es bereits entsprechende Geräte wie den Netgear Nighthawk RS700S oder den eero Max 7, die die vorläufigen Spezifikationen unterstützt haben. Nun können Geräte-Hersteller allerdings auch offiziell Zertifizierungen für Router und Co. bekommen.

Wie die Wi-Fi Alliance berichtet, soll der neue drahtlose Netzwerk-Standard in einem umfassenden Ökosystem schnell angenommen werden: In diesem Jahr sollen es mehr als 233 Millionen Geräte mit Wi-Fi 7 sein, bis 2028 rechnet man sogar mit einem Wachstum auf 2,1 Milliarden Geräte. Der neue Drahtlos-Standard verbessert die Leistung in lokalen WLAN-Netzwerken in den 2,4 GHz-, 5 GHz- und 6 GHz-Bändern und soll eine geringere Latenz, höhere Durchsatzraten und eine verbesserte Zuverlässigkeit sowohl im privaten wie geschäftlichen Umfeld bieten.

Das sind die Kernfeatures von Wi-Fi 7

Zusätzliche Datenströme: Wi-Fi 7 unterstützt bis zu 16 Streams (Datenströme), das sind doppelt so viele wie bei Wi-Fi 6 (8 Streams)

Wi-Fi 7 unterstützt bis zu 16 Streams (Datenströme), das sind doppelt so viele wie bei Wi-Fi 6 (8 Streams) Verbesserte Frequenzbänder: Zusätzlich zu den bereits vorhandenen 2,4 GHz- und 5 GHz-Bändern unterstützt Wi-Fi 7 auch das neue 6 GHz-Frequenzband, um das Spektrum für WLAN-Verbindungen zu erhöhen

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen 2,4 GHz- und 5 GHz-Bändern unterstützt Wi-Fi 7 auch das neue 6 GHz-Frequenzband, um das Spektrum für WLAN-Verbindungen zu erhöhen Höhere Geschwindigkeiten: Im Vergleich zu Wi-Fi 6 ist mit einer maximalen Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbps eine rund dreifach erhöhte Geschwindigkeit möglich

Im Vergleich zu Wi-Fi 6 ist mit einer maximalen Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbps eine rund dreifach erhöhte Geschwindigkeit möglich Bessere Latenz: Wi-Fi 7 reduziert Latenzzeiten und sorgt so für eine verbesserte Performance beim Online-Gaming oder Virtual Reality-Anwendungen

Wi-Fi 7 reduziert Latenzzeiten und sorgt so für eine verbesserte Performance beim Online-Gaming oder Virtual Reality-Anwendungen Optimierte Effizienz: Mit Wi-Fi 7 werden neue Möglichkeiten der Spektrumeffizienz eingeführt, darunter eine verbesserte Kanalcodierung und Modulation, was zu einer besseren Leistung in stark beanspruchten WLAN-Netzwerken führen kann

Mit Wi-Fi 7 werden neue Möglichkeiten der Spektrumeffizienz eingeführt, darunter eine verbesserte Kanalcodierung und Modulation, was zu einer besseren Leistung in stark beanspruchten WLAN-Netzwerken führen kann CMU-MIMO-Technologie: Mit Wi-Fi 7 hält auch die sogenannte „Channel Measurement Unit

Multi-User Multiple Input Multiple Output“-Technologie (CMU-MIMO) Einzug, die eine flexiblere und effizientere Nutzung der Datenströme ermöglicht und so die Leistung von WLAN-Netzwerken erhöhen kann

Im Newsroom der Wi-Fi Alliance lassen sich die neuesten Infos zum Wi-Fi 7-Release noch einmal nachlesen. Der oben bereits erwähnte eero Max 7-Router, der den neuen WiFi 7-Standard bereits unterstützt, wurde auch schon von uns genauer unter die Lupe genommen: Unseren Testbericht findet ihr zum Nachlesen abschließend unter dem Artikel.