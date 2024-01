Ugreen NASync Series: NAS-Speicher wird über Kickstarter finanziert

Das Unternehmen Ugreen ist bei uns bisher für Ladelösungen, Adapter und Energiespeicher bekannt. Nun hat der Hersteller auf einer eigenen Sonderseite erstmals auch einen eigenen NAS-Speicher (Network Attached Storage) angekündigt, der bald über eine Kickstarter-Kampagne an den Start gehen soll.

Auf der Sonderseite kann man sich einer englisch- und deutschsprachigen Facebook-Gruppe zur neuen Ugreen NASync Series, so der Name des NAS-Speichers, anschließen, und sich auch per E-Mail für einen Veröffentlichungs-Rabatt anmelden. Auf der Website heißt es bezüglich des neuen Produkts:

„Tauchen Sie ein in die Zukunft der Datenverwaltung mit Ugreen NASync! Dieses hochmoderne Network-Attached-Storage-Gerät verändert die Art und Weise, wie Sie Daten auf Smartphones, Laptops, Tablets und Fernsehern von jedem Ort mit Netzwerkzugang speichern und abrufen.“

Die Ugreen NASync Series kommt mit verschiedenen Modellen, die unterschiedlichen Anwendungszwecken gerecht werden sollen, daher. So gibt es drei 2-Bay- und 4-Bay-Modelle für den persönlichen und Heimbereich, zwei Business-Lösungen mit 6-Bay- und 8-Bay-Charakteristik, sowie eine kompakte All-Flash-Lösung für den kreativen und Medienbereich.

Zu den Funktionen der Ugreen NASync Series gehören:

Gehäuse aus glatter, hochfester Aluminiumlegierung für optimale Hitzeableitung

Zwei Thunderbolt 4-Anschlüsse (bis zu 40 Gbps pro Port)

Bis zu 184 TB Speicherkapazität

Zwei 10GbE-Anschlüsse für bis zu 2.000 MB/s Download-Geschwindigkeiten

Intel Core i5 der 12. Generation

Bis zu 32 GB DDR5-Speicher (austauschbar)

Systemspeicher: eMMC 32GB oder SSD 128GB

Zwei M.2 Slots

8K HDMI Video-Output

Unterstützung für PCIe 4.0 X4-Erweiterung

RAID: JBOD/Basic/RAID0/1/5/6/10 (modellabhängig)

SD-Kartenleser (SD 3.0/4.0)

USB-A- und USB-C-Anschlüsse

Smart Assistant

Financial Grade-Datensicherheit

All-In-One App-Integration

Die Ugreen NASync Series soll sich für vielseitige Zwecke einsetzen lassen, darunter Datenspeicherung und -sharing, für Backups und zur Datensicherung, Medienstreaming und für den Fernzugriff. Auch auf der CES 2024 in Las Vegas zeigt Ugreen die neue NASync Series am Stand 22733 in der Central Hall. Wann die Kickstarter-Kampagne startet, ist bisher noch nicht kommuniziert worden – wir werden euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Abschließend könnt ihr euch noch das kleine Teaser-Video zur Ugreen NASync Series ansehen.