CES 2024: Narwal stellt neue Saugroboter und Wischsauger vor

Anfang des Jahres findet in Las Vegas immer die CES (Consumer Electronics Show) statt und auch Narwal hat seine neuesten Produkte vorgestellt. Namentlich sind das der Narwal Freo X Ultra, der Freo X Plus und der S10 Pro. Alle Details zu den Produkten findet ihr folgend.

Narwal Freo X Ultra

Den Saug- und Wischroboter Narwal Freo haben wir schon getestet und für gut befunden – vor allem das leise Arbeiten hat uns gefallen. Mit dem Narwal Freo X Ultra gibt es jetzt einen Nachfolger, der in fast allen Bereichen verbessert wurde.

Mit 8.200 Pascal wurde die Saugkraft merklich erhöht. Gleichzeitig bietet der Roboter erstmals einen 1 Liter großen Staubbeutel im Roboter selbst. Der Beutel wird in die vorhandene Staubbox eingesetzt, wobei das optional ist. Ihr könnt auch weiterhin nur die Box verwenden. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr nachhaltig-müllfrei oder antiallergen-hygienisch arbeiten lassen wollt. Durch die erhöhte Saugkraft werden Schmutz und Dreck im Beutel komprimiert und eine Leerung muss erst nach sieben Wochen erfolgen. Neu ist auch die Zero-Tangling Aerodynamics Brush, die das Verheddern von Haaren und Tierhaaren verhindert. Eine manuelle Entfernung ist somit nicht mehr notwendig, dafür sorgen die kegelförmigen Spiralgummistreifen sowie die um 50 Grad geneigten Borsten. Laut Hersteller werden 99,56 Prozent aller Haare direkt in den Beutel gesaugt.

Weiterhin kommen dreieckige Wischmopps zum Einsatz, die mit 12N Druck auf den Boden gepresst werden und mit 180 Umdrehungen pro Minute arbeiten.

In der Station werden die Wischpads gereinigt und das dreckige Wasser in den 4,1 Liter großen Tank gepumpt. Der Frischwassertank ist mit 4,5 Liter groß bemessen. Gleichzeitig kann die Station ein mitgeliefertes Reinigungsmittel automatisch hinzufügen, nach der Reinigung werden die Wischmops per Heißluft getrocknet, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden.

Der Narwal Freo X Ultra wird im März 2024 verfügbar gemacht und wird 1.299 Euro kosten.

Narwal Freo X Plus

Ihr könnt auf eine Wischstation verzichten? Dann ist der Narwal Freo X Plus die richtige Wahl. Hier handelt es sich um einen aktualisierten Saug- und Wischroboter, der lediglich auf eine Ladestation setzt. Die Saugkraft ist mit 7.800 Pascal etwas geringer, aber auch hier kommt ein 1 Liter großer Staubbeutel im Roboter zum Einsatz, der den Schmutz aufnimmt und komprimiert. Der integrierte Wassertank ist 280 Milliliter groß, wobei ihr hier die Wischpads von Hand reinigen müsst, da es eben keine Station gibt, die diese Aufgabe übernimmt. Während bei der Ultra-Version 12N Druck ausgeübt werden, gibt es beim Plus herkömmliche 6N Anpressdruck. Zudem setzt der Narwal Freo X Plus auf ein Wischtuch und nicht auf Wischpads.

Die neue Zero-Tangling Aerodynamics Bürste kommt hier ebenfalls zum Einsatz. Mit drei Lasern erkennt der Roboter Objekte, die größer als 1 cm³ sind, zudem wird im Umkreis von 8 Millimeter gereinigt, sodass weniger Stellen übersehen werden. Dunkle und schwer zugängliche Bereiche werden ebenfalls angefahren.

Der Narwal Freo X Plus wird ebenfalls ab März 2024 verfügbar gemacht und wird 429 Euro kosten.

Narwal S10 Pro

Der Narwal S10 Pro wurde erstmals auf der IFA in Berlin gezeigt und nähert sich langsam dem Markstart. Es handelt sich um einen Nass-Trockensauger mit 14.000 Pascal Saugkraft und 17N Anpressdruck. Der Vorteil beim S10 Pro: Der Wischer kann flach unter Möbeln wischen. Zudem ist er einfach zu handhaben, da er nur 4,3 Kilogramm wiegt. Insgesamt kann man bis zu 50 Minuten am Stück reinigen – im Auto-Modus. Der Frischwassertank ist 790 Milliliter groß, der Schmutzwassertank 670 Milliliter.

In seiner Station könnt ihr eine Selbstreinigung starten, zudem gibt es einen 55 Grad heißen Fön, der die nasse Bürste trocknet. Den Schmutzwassertank müsst ihr danach manuell entleeren.

Der Narwal S10 Pro wird ebenfalls im März 2024 starten und für 449 Euro verkauft.