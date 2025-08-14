iOS 26: Neues Feature weist euch auf verschmutzte Kameraobjektive hin

In iOS 26 wird Apple allem Anschein nach eine praktische neue Funktion eingeführen, die euch benachrichtigt, wenn die Kameralinsen eures iPhones gereinigt werden müssen. Unter Android ist ein solches Features bereits seit längerem Bestandteil der Kamera-App. So schaltet ihr diese Benachrichtigung ein.

Um die neue Funktion zu aktivieren, müsst ihr unter iOS 26, das im September zum Download bereitgestellt wird, folgende Schritte befolgen:

Öffnet die Einstellungen-App auf dem iPhone

Scrollt zu „Kamera“ und tippt darauf

Navigiert zum Punkt „Hinweis zu Objektivreinigung“ und aktiviert den Toggle-Button.

Bislang ist nicht klar, welche iPhone-Modelle diese Funktion unterstützten werden. Folgt ihr nach Release von iOS 26 der oben stehenden Anleitung, könnt ihr prüfen, ob euer Gerät dazugehört.

iPhone prüft Lichteinfall, um Verschmutzungsgrad festzustellen

Sobald ihr die Hinweis-Funktion aktiviert habt, analysiert das iPhone die Bildqualität und zeigt in der Kamera-App eine kleine Benachrichtigung an, wenn es feststellt, dass eines der rückwärtigen Objekte gereinigt werden sollte. Das iPhone prüft dabei das einfallende Licht auf Anzeichen von verminderter Klarheit oder Verschmutzungen, was dann als Signal für eine verschmutzte Linse interpretiert wird und eine entsprechende Benachrichtigung triggert.

