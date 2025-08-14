appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 14. August (1 News)

Was passiert in der Apple-Welt? Unser News-Ticker verrät es euch kurz und kompakt.

FreddyKommentar schreiben zu appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 14. August (1 News)
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?
+++ 16:41 Uhr – Video: Dreo Klimaanlage angeschaut +++

Ab sofort gibt es auch ein YouTube-Review der Dreo Klimaanlage, die bei den aktuellen Temperaturen für angenehme Kühlung sorgt.

Dreo Tragbare Klimaanlagen, 10.000 BTU AC Einheit für Schlafzimmer mit...
Dreo Tragbare Klimaanlagen, 10.000 BTU AC Einheit für Schlafzimmer mit...
  • Setzen Sie auf Kälteleistung: Die tragbare Klimaanlage DREO AC515S bietet eine gewaltige Kühlkapazität von 10.000 BTU ASHRAE und reicht bis zu 14...
  • 3-in-1-Modus mit Lüfter und Entfeuchter: Dank des 3-in-1-Modus, der Kühl-, Entfeuchtungs- und Lüftersteuerung in einem vereint, haben Sie mehr...
499,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 14.08.2025

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de