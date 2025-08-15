Mark Gurman: Apples Smart Home Hub und Siri-LLM kommen erst 2026

In den vergangenen Monaten hielt sich das Gerücht um ein neues Smart Home-Hub von Apple, das eine Mischung aus iPad und HomePod sein und Steuerungsmöglichkeiten für das eigene Smart Home bieten soll. Nachdem der Bloomberg-Redakteur und Tech-Analyst Mark Gurman bisher berichtete, sollte dieses Gerät bereits in diesem Jahr erscheinen.

In einem neuen Artikel bei Bloomberg erklärt Gurman nun allerdings, dass das Gerät nicht vor Mitte 2026 erscheinen soll. Einer der Gründe für die erneute Verzögerung sollen die Probleme mit Siri in Apple Intelligence sein. Bereits im April dieses Jahres deutete der Tech-Analyst an, dass es zu weiteren Verzögerungen kommen könnte.

Apple hatte im gleichen Zeitrum wissen lassen, dass die neue und deutlich persönlicher agierende Siri bis ins kommende Jahr verschoben ist. Auch auf dem neuen HomePod mit Display soll sie zum Einsatz kommen. Wie genau das oft als „HomePad“ bezeichnete Produkt aussehen könnte, steht ebenfalls noch in den Sternen. In den Gerüchten war zuletzt die Rede von einem Lautsprecher mit einem integrierten, sieben Zoll großen und quadratischen Display, ähnlich, wie man es schon vom Google Nest Hub kennt. Gurman berichtet in seinem neuen Artikel:

„Dieses Gerät mit dem Codenamen J490 […] wird […] über Funktionen zur Haussteuerung, Musikwiedergabe, Notizenerstellung, Internetnutzung und Videokonferenzen verfügen. Möglicherweise wird es auch die neue visuelle Siri-Oberfläche enthalten. Das Smart Display [wird] mit einem neuen Betriebssystem namens Charismatic laufen, das für die Nutzung durch mehrere Personen ausgelegt ist. Die Benutzeroberfläche konzentriert sich weitgehend auf Zifferblätter und Widgets – kleine Softwarefunktionen, die in der Regel für bestimmte Aufgaben vorgesehen sind. Charismatic, das zu Beginn der Entwicklung noch unter den Namen Pebble und Rock bekannt war, verbindet den Ansatz der Betriebssysteme von Apple TV und Apple Watch. Es bietet Funktionen wie Mehrbenutzermodi und Zifferblatt-Themes, beispielsweise eines, das auf Snoopy, dem Beagle aus dem Comic ‚Peanuts‘, basiert.“

Das Smart Home Hub von Apple soll laut Gurman außerdem über eine Frontkamera verfügen, die die Gesichter der User scannen soll, wenn diese auf sie zugehen, und dann automatisch das Layout, die Funktionen und Inhalte an die Vorlieben dieser Person anpassen werde.

Einige Versionen der Charismatic-Software sollen laut Gurman kreisförmige App-Symbole verwenden und über ein sechseckiges App-Raster verfügen. Apple plane, viele der eigenen Kern-Apps einzubinden, darunter Kalender, Kamera, Musik, Erinnerungen und Notizen. Die Benutzeroberfläche werde jedoch stark auf Sprachinteraktion und Widgets setzen, anstatt zwischen Apps hin- und her zu springen.

Damit wäre auch die Begründung gefunden, warum das Release des Smart Home Hubs noch nicht in diesem Jahr erfolgt: Durch die hauptsächliche Siri-basierte Steuerung und entsprechende Probleme in diesem Bereich wäre es fatal für Apple, ein aktuell noch problembehaftetes Produkt vorzeitig auf den Markt zu werfen.