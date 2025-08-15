Bericht: Siri bekommt schon nächstes Jahr ein frisches Design für iPhone und iPad

Apple arbeitet weiter daran, Siri aus der Assistenten-Ecke zu holen und zu einem echten, interaktiven Begleiter zu machen. Laut einem aktuellen Bericht von Mark Gurman steht nicht nur ein intelligenteres, sondern auch eine optisch deutlich aufgehübschte Siri vor der Tür – und das schon nächstes Jahr auf iPhone und iPad.

Gurman spricht von einer „visuell überarbeiteten” Version, die Siri ein völlig neues Erscheinungsbild geben soll. Was das genau bedeutet, bleibt noch geheim. Konkrete Screenshots oder Renderings gibt es nicht. Intern soll Apple aber bereits verschiedene Ansätze getestet haben. Dazu gehörte unter anderem eine animierte Version des Mac-Finder-Logos, aber auch Designs, die eher in Richtung Memoji gehen. Die Idee dahinter: Siri soll freundlicher, persönlicher und ein Stück weit „menschlicher” wirken.

Neues Design für Siri geplant

Ob wir am Ende einen lebensechten Avatar auf dem iPhone- oder iPad-Display sehen werden, ist aktuell unklar. Möglich wäre auch, dass Apple beim schlichten, modernen Stil bleibt, den wir seit der Einführung von Apple Intelligence kennen – nur eben mit mehr Animationen, Farben und kleinen Interaktions-Details.

Schon jetzt hat Apple in Sachen Design ein wenig vorgearbeitet: Mit iOS 17 und Apple Intelligence wurde Siri auf unterstützten Geräten leicht überarbeitet. Statt der alten Animation erscheint nun ein farbenfroher, pulsierender Schein entlang des Bildschirmrands, sobald Siri aktiviert wird. Auf älteren Geräten bleibt dagegen das klassische, kreisförmige Symbol am unteren Bildschirmrand bestehen – und genau das könnte sich im kommenden Jahr endgültig verabschieden.

Eines ist klar: Apple will Siri nicht mehr nur als reinen Sprachassistenten verstanden wissen, sondern als optisch ansprechenden, smarten Begleiter, der sich nahtlos in die Nutzung von iPhone und iPad einfügt.