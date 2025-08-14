Geleakte Chip-Details: Neue Apple Watches kommen ohne großen Leistungszuwachs

Im September dieses Jahres steht die nächste größere Keynote von Apple an, während der auch die neuen Apple Watch-Generationen präsentiert werden dürften. Sie werden über ein aktualisiertes S11-System-in-Package (SiP) verfügen, aber wohl keine gravierenden Leistungszuwächse hinsichtlich der verbauten Prozessoren bieten.

Wie das Apple-Magazin MacRumors berichtet, hat Apple aus Versehen nicht nur interne Informationen zu zwei neuen iPad-Modellen geleakt, sondern auch Details zu den neuen Apple Watch-Generationen preisgegeben.

„Es stellt sich heraus, dass [der Chip] dieselbe T8310-Architektur wie die S9- und S10-Chips in den Apple Watch-Modellen der Serien 9 und 10 haben wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple dieselbe Architektur für mehrere Versionen der S-Serie-Chips für die Apple Watch verwendet. Die Chips S6, S7 und S8 hatten alle dieselbe Kerntechnologie. Die S9- und S10-Chips verwenden zwei ‚Sawtooth‘-Leistungskerne wie der A16 Bionic-Chip. Obwohl es sich also um eine ältere Technologie handelt, bietet sie dennoch viel Leistung für ein am Handgelenk getragenes Gerät. Es handelt sich um einen 64-Bit-Dual-Core-Prozessor mit einer 4-Kern-Neural-Engine, Unterstützung für Ultra Wideband (UWB) der zweiten Generation und 64 GB Speicherplatz.“

Das berichtet MacRumors zu den verwendeten Chipsätzen, die aller Voraussicht nach auch in der neuen Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 und der Apple Watch SE 3 zum Einsatz kommen werden. Doch obwohl die zugrundeliegende Technologie die gleiche ist, könnte Apple kleine Optimierungen am Chip vornehmen: Bei der Apple Watch Series 10 war der Chip beispielsweise dünner gestaltet, um weniger Platz im Gehäuse der Smartwatch einzunehmen.

Darüber hinaus leakte Apple versehentlich Codenamen für zukünftige Apple Watch-Geräte, beispielsweise N227 (Apple Watch Series 11), N228 (Apple Watch Series 11 Cellular), N230 (Apple Watch Ultra 3), N237 (Apple Watch Series 12), N238 (Apple Watch Series 12 Cellular) und N240 (Apple Watch Ultra 4). Aller Voraussicht nach werden die neuen Apple Watch-Modelle der Series 11, Ultra 3 und SE 3 im September während der iPhone-Keynote erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.