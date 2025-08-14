iPad Mini: Nächste Generation soll über einen A19 Pro-Chip verfügen

Die Entwicklungsarbeit bei Apple steht niemals still: Auch ein neues iPad Mini ist in Arbeit. Wie neue Informationen verraten, soll das kleine iPad-Modell in der nächsten Generation über einen A19 Pro-Chip von Apple verfügen.

Die nächste Generation des iPad Mini verfügt über den Codenamen J510 bzw. J511, wie aus jüngsten Informationen hervorgeht, die Apple versehentlich in seinem Code preisgegeben hat. Dies berichtet MacRumors. Der für das neue iPad Mini veranschlagte A19 Pro-Chip soll auch erstmals in den neuen iPhone 17 Pro-Modellen, die in diesem September auf den Markt kommen werden, zum Einsatz kommen. MacRumors berichtet:

„Apple entwickelt derzeit die A19-Chips für die iPhone 17-Serie, die im September dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Die Pro-Version des A19 wird über mehr GPU-Kerne verfügen als der Standard-A19, und Gerüchten zufolge soll es auch eine Zwischenversion geben, bei der es sich um einen binned A19 Pro mit einem GPU-Kern weniger handelt. Die binned Chips könnten im iPhone 17 Air zum Einsatz kommen. Das aktuelle iPad Mini, das 2024 auf den Markt kam, ist mit dem A17 Pro-Chip ausgestattet, der auch in den iPhone 15 Pro-Modellen verwendet wurde. Daher ist es sinnvoll, dass die nächste Generation mit dem A19 Pro ausgestattet wird.“

Bislang ist noch unklar, wann eine neue iPad Mini-Generation erscheinen wird. Einige Gerüchte der Vergangenheit deuteten an, dass Apple an einem Modell mit OLED-Technologie arbeiten soll. Dieses soll allerdings erst im nächsten oder übernächsten Jahr auf den Markt kommen. Wie MacRumors berichtet, wurden in dem Code auch Hinweise auf ein neues iPad-Einstiegsmodell mit dem Codenamen J581/J582 gefunden, das über einen A18-Chip verfügen soll. Dieses Modell könnte im nächsten Frühjahr offiziell vorgestellt werden.

Fotos: Apple.