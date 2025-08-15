Prime Video bietet abermals zahlreiche 99-Cent-Leihfilme an

Der Sommer gibt noch einmal richtig Gas. Wer eine Abkühlung sucht, besucht einfach ein schön klimatisiertes Kino. Falls ihr lieber im Heimkino bleiben wollt, das ja vielleicht im Keller beheimatet ist, könnt ihr bei Amazon Prime Video zahlreiche Filme für nur 99 Cent ausleihen. Hier eine kleine Vorauswahl:

Ein Mann Namens Otto (Amazon-Link, 4,5 Sterne, 7,5 IMDb)

Heretic (Amazon-Link, 4 Sterne, 7,0 IMDb)

Der Graf von Montechristo (Amazon-Link, 4 Sterne, 7,6 IMDb)

Bridget Jones – Verrückt nach ihm (Amazon-Link, 4 Sterne, 6,6 IMDb)

Gladiators – Zurück in der Arena (Amazon-Link, 2,5 Sterne, 3,3 IMDb)

Paddington in Peru (Amazon-Link, 4,5 Sterne, 6,6 IMDb)

alle 99-Cent-Leihfilme ansehen

Ausleihen könnt ihr die Filme ganz bequem über euren Amazon-Account und den Browser eurer Wahl. Anschauen könnt ihr sie danach über zahlreiche Endgeräte: „Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac“, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.