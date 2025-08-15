Prime Video bietet abermals zahlreiche 99-Cent-Leihfilme an

Ist was für euch dabei?

FreddyKommentar schreiben zu Prime Video bietet abermals zahlreiche 99-Cent-Leihfilme an
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Der Sommer gibt noch einmal richtig Gas. Wer eine Abkühlung sucht, besucht einfach ein schön klimatisiertes Kino. Falls ihr lieber im Heimkino bleiben wollt, das ja vielleicht im Keller beheimatet ist, könnt ihr bei Amazon Prime Video zahlreiche Filme für nur 99 Cent ausleihen. Hier eine kleine Vorauswahl:

Ausleihen könnt ihr die Filme ganz bequem über euren Amazon-Account und den Browser eurer Wahl. Anschauen könnt ihr sie danach über zahlreiche Endgeräte: „Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac“, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.


‎Amazon Prime Video
‎Amazon Prime Video
Download QR-Code
‎Amazon Prime Video
Entwickler: AMZN Mobile LLC
Preis: Kostenlos+

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Im Angebot

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de