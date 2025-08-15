MLS Season Pass bei Apple TV+: Thomas Müllers Debüt mit Vancouver live sehen

Als der FC Bayern München bekannt gab, den Vertrag mit Ex-Nationalspieler Thomas Müller nicht mehr verlängern zu wollen, suchte sich der bekannte Fußballspieler kurzerhand einen neuen Verein, um seine Karriere dort ausklingen zu lassen. Trotz mehrerer Angebote aus Europa entschied sich Müller für den Vancouver Whitecaps FC aus Kanada, die in der Major League Soccer (MLS) spielen. Dort sind auch schon andere bekannte Spieler tätig, darunter Lionel Messi für Inter Miami und der frühere Dortmunder Marco Reus für Los Angeles Galaxy.

Wer das Debütspiel von Thomas Müller in der amerikanischen MLS verfolgen möchte, hat über Apple TV+ und den MLS Season Pass die Gelegenheit dazu. Mit letzterem kann man live dabei sein, wenn der Klub am Montag, 18. August um 3 Uhr MESZ im BC Place auf den Houston Dynamo FC trifft. Für Personen mit einem Apple TV+-Abonnement wird das Spiel ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Thomas Müller selbst äußerte sich in einem Statement dazu.

„Das Niveau in der MLS steigt kontinuierlich, und das macht es sowohl für die Spieler als auch für die Fans, die weltweit über Apple TV zuschauen, immer attraktiver. Der Vancouver Whitecaps FC spielt eine hervorragende Saison, und ich freue mich sehr, ab sofort ein Teil des Teams zu sein. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam erreichen werden.“

Müllers Wechsel zum Whitecaps FC folgt auf eine 25-jährigen Karriere beim FC Bayern München. Bei letzterem Verein ist er zu einem der erfolgreichsten Spieler der europäischen Fußballgeschichte geworden. Müller hat dem Verein geholfen, 33 Titel, darunter 13 deutsche Meisterschaften, 6 DFB-Pokal-Titel, 2 UEFA Champions League-Titel und 2 UEFA Super Cups zu gewinnen. Auf internationaler Ebene hat Müller 131 Länderspiele für Deutschland bestritten, 45 Tore erzielt und 41 Torvorlagen gegeben. Mit dem deutschen Team wurde er zudem 2014 in Brasilien bei der FIFA-WM Weltmeister.

Der MLS Season Pass ist über die Apple TV-App auf Apple- und Android-Geräten, Smart TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielkonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar. Fans können den MLS Season Pass über die Apple TV App für 49 Euro für die restliche Saison abonnieren. Personen mit einem Apple TV+ Abo können sich zu einem Sonderpreis von 39 Euro für den Rest der Saison registrieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit, den MLS Season Pass zu abonnieren, gibt es auf der MLS-Seite von Apple.