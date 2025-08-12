SudokuSmart: Sudoku-App mit über 750 Level erhält frisches Update

Das Zahlenpuzzle Sudoku hat auch hier in Deutschland sehr viele Fans, und auch im App Store wimmelt es von Apps zu diesem Thema. Der Entwickler Felix Johnson jedoch war unzufrieden mit den bisherigen Sudoku-Lösungen im App Store und hat sich kurzerhand selbst daran gemacht, eine eigene App zu kreieren.

SudokuSmart (App Store-Link) steht als kostenlose Anwendung für das iPhone im deutschen App Store zum Download bereit. Die App verzichtet auf jegliche In-App-Käufe, Werbung und Abos, und benötigt zur Installation mindestens iOS 18.0 sowie rund 20 MB an freiem Speicherplatz. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für das Spiel bisher noch nicht.

Die Sudoku-App besteht aus insgesamt vier großen Bereichen: Der Startseite, wo man tägliche und wöchentliche Herausforderungen findet, und einfach in ein Sudoku-Rätsel einsteigen kann, ebenso wie einen Sandbox-Bereich, in dem man ein beliebiges Sudoku über Ziffern eingeben und dann auch verschiedene Tools nutzen kann. Eine Hilfe führt einen Schritt für Schritt durch den Lösungsprozess, auch bei fortgeschrittenen Methoden wie AIC. Eine Schaltfläche „Automatisch lösen“ stellt sofort das Lösungsraster zur Verfügung, und ein Button „Anzeigen“ zeigt alle möglichen Zahlenkandidaten für ein Feld an.

SudokuSmart hält im Level-Tab insgesamt 756 Level mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden – der schwierigste erfordert AICs mit einer Länge von 5+) – bereit. In Kürze soll auch ein weiterer hinzukommen, „Master“, der für noch anspruchsvollere Knobeleien sorgen soll. Im Einstellungs-Tab des Spiels gibt es zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der Level, beispielsweise zum Hervorheben von Zahlen oder einer ausgewählten Zeile, Spalte oder Box, dem automatischen Entfernen von Notizen oder eine automatische Quadratänderung. Auch die Animationen der Rätsel lassen sich anpassen, zudem gibt es einen Dunkelmodus.

Update auf Version 1.5x bringt viele Neuerungen mit

Im Spiel lassen sich auch Freunde und Freundinnen online hinzufügen, um deren Lösungszeiten für das Tages- und Wochenranking anzusehen. User können weiterhin am Tages- und Wochenranking teilnehmen, mit dem Ziel, die schnellste Zeit zu erzielen. Im eigenen Profil lässt sich das Profilbild anpassen, um die eigene Begeisterung und Können im Sudoku zu zeigen.

Vor kurzem hat der Entwickler Felix Johnson ein weiteres Update für seine App herausgegeben, das weitere Funktionen und Verbesserungen mit sich gebracht hat. Version 1.50 und das darauffolgende Bugfix-Update v1.51 bieten neue Online-Features zum Hinzufügen von Freunden und Freundinnen, weitere Level zum Lösen sowie eine Option zum Durchscrollen durch den Lösungsprozess. Auch das haptische Feedback wurde verbessert, und es gibt nun weitere gewünschte Einstellungsmöglichkeiten wie eine Fehlererkennung und hervorgehobene Lösungs-Kandidaten.

SudokuSmart steht weiterhin als kostenlose iPhone-App im deutschen App Store zum Download bereit, auch das neueste Update ist gratis. Der Entwickler hat seine App auch kürzlich bei Reddit vorgestellt und erntet dort viel Lob für die übersichtliche und umfangreiche Sudoku-App. Solltet ihr das Zahlenpuzzle auch mögen, können wir euch den Download auf jeden Fall empfehlen.