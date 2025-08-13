MacBook Pro mit M5-Chip wohl erst 2026

Es ist noch etwas Geduld gefragt

MacBook Pro auf schwarzem Hintergrund.

Schlechte Nachrichten für alle, die auf ein frisches MacBook Pro mit Apples neuestem M5-Chip hoffen: Laut einer aktuellen Analyse von Apple-Insider Ming-Chi Kuo wird es wohl nichts mehr in diesem Jahr. Stattdessen könnte das Upgrade erst 2026 erscheinen.

Kuo erklärt, dass Apples kommende A20-Chips für das iPhone 18 auf eine neue WMCM-Technologie (Wafer-Level Multi-Chip Module) setzen. Diese kombiniert sogenannte „Underfill- und Molding-Prozesse“, um die Produktion effizienter zu machen und die Ausbeute, also den Anteil funktionsfähiger Chips pro Wafer, zu steigern.


Neuer M5-Chip für das MacBook Pro 2026

Bei den High-End-Versionen des M5, also den Pro- und Max-Varianten für die MacBook-Pro-Modelle, will Apple jedoch weiterhin auf separate Fertigungsschritte setzen. Genau hier fällt Kuos entscheidender Hinweis: Diese Chips sind für MacBooks aus dem Jahr 2026 vorgesehen.

Damit verdichten sich die Hinweise, dass es in diesem Jahr wohl kein neues MacBook Pro mit M5-Chip geben wird. Schon vor Wochen berichtete Bloomberg-Reporter Mark Gurman, dass Apple über eine Verschiebung nachdenkt. Kuos Aussagen klingen nun so, als sei diese Entscheidung so gut wie gefallen.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

