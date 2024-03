Ecovacs Deebot T30 Omni: Schluss mit dem Roboter-Einheitsbrei

In den letzten Wochen wurden zahlreiche Saug- und Wischroboter vorgestellt, unser aktueller Favorit ist der Eufy X10 Omni Pro. Ebenfalls mitmischen will Ecovacs, die mit der neuen Deebot T30 Serie gleich zwei neue Modelle bringen. Und dabei gibt es eine ordentliche Überraschung.

Die Auswahl der Roboter ist, zumindest in Bezug auf die Farbe, bisher ja schon so etwas wie ein Einheitsbrei. Entweder Weiß oder Schwarz, vielleicht auch mal ein bisschen Grau. Ziemlich langweilig und definitiv keine Lifestyle-Farben.

Umso überraschter waren wir, dass Ecovacs jetzt die Verfügbarkeit des Deebot T30 Omni in Schwarz sowie des Deebot T30 Pro Omni in Weiß und Rosé ab dem 10. April angekündigt hat. Rosé ist definitiv eine Farbe, die wir bisher noch bei keinem Top-Modell gesehen haben. Leider können wir euch bisher nur ein einfaches Produktfoto zeigen, aber das dürfte für den ersten Eindruck ausreichen.

Das steckt an Technik drin in der Deebot T30 Omni Serie

Besonders stolz ist man bei Ecovacs auf die adaptive Kantenreiningung. „Der stufenlos verstellbare Mopp von Ecovacs verfügt über ein vollständig aus- und einfahrbares Design, das während des Reinigungsvorgangs mühelos den richtigen Druck in Ecken ausübt und so Kanten nahezu komplett abdeckt und reinigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben dem Wischen gibt es auch eine beeindruckende Saugleistung. 11.000 Pa gibt der Hersteller an, das ist ein ziemlich guter Wert – wobei die Leistung wohl nur abgerufen wird, wenn es um die Reinigung von Teppichen geht. Dort heben sich die Wischpads übrigens um 9 Millimeter an.

Eine ziemlich pfiffige Idee: Mit einem Fußdruck auf die Stoßstange der T30 Produkte kann man einen Reinigungszyklus des ganzen Hauses starten. Das ist besonders praktisch, wenn die Station nicht ganz so leicht zu erreichen ist, bei mir steht sie beispielsweise unter die Treppe. Alternative kann die Reinigung natürlich auch über die App gestartet werden.

Im direkten Vergleich bietet Pro-Variante eine zusätzliche Funktion: Smart Rework. „Die Station erkennt während der Reinigung durch hochempfindliche Sensoren die Verschmutzung der Mopps. Je nach Verschmutzungsgrad wird eine entsprechende Reinigungsstrategie festgelegt und der Boden entweder nur einmal, doppelt oder intensiv gewischt“, teilt der Hersteller mit.

Los geht es ab dem 10. April. Der Ecovacs Deebot T30 Omni wird 899 Euro kosten, das Pro-Modell 999 Euro.