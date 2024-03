Neues MacBook Air mit M3-Chip: Erste Benchmark-Ergebnisse aufgetaucht

Apple hat am gestrigen Montag ganz unauffällig und leise eine neue MacBook Air-Generation mit M3-Chip in den Displaygrößen 13″ und 15″ veröffentlicht. Nun ist ein erstes Benchmark-Ergebnis für das neue MacBook Air aufgetaucht, das einen genaueren Blick auf die Leistung des M3-Chips in Apples neuesten Laptops ermöglicht.

In einem Geekbench 5 Ergebnis, das von MySmartPrice entdeckt wurde, erreichte das MacBook Air mit M3-Chip und 16 GB Arbeitsspeicher einen Single-Core Score von 3.157 und einen Multi-Core Score von 12.020. Die Ergebnisse tragen die Kennung „Mac15,13“, was darauf hindeutet, dass sie sich auf ein 15-Zoll-MacBook Air beziehen.

Neues MacBook Air: Bis zu 60 Prozent schneller als M1-Modell

Zum Vergleich: Das vorherige MacBook Air mit M2-Chip und 16 GB Arbeitsspeicher erreichte einen Single-Core-Wert von 2.610 und einen Multi-Core-Wert von 10.120. Der M3-Chip im neuen MacBook Air hat also im Vergleich zum M2-Chip im Vorgängermodell bei den Single-Core-Leistungen um etwa 20 Prozent und bei den Multi-Core-Leistungen um 18 Prozent zugelegt, und liegt bei den reinen CPU-Benchmarks gleichauf mit dem M3-Chip im 14″ MacBook Pro.

Mit einer 8-Kern-CPU, einer bis zu 10-Kern-GPU und Unterstützung für bis zu 24 GB Arbeitsspeicher ist das neue MacBook Air laut Apple bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit M1 und bis zu 13 Mal schneller als das schnellste Intel-basierte MacBook Air.

Apple hat noch am gestrigen Montag mit der Annahme von Vorbestellungen für das neue MacBook Air begonnen. Die ersten Auslieferungen und die Verfügbarkeit in den Apple Stores vor Ort werden am Freitag, den 8. März, beginnen. Die Preise für das neue MacBook Air beginnen bei Apple bei 1.299 Euro für das 13″-Modell sowie 1.599 Euro für die 15″-Variante. Das 13-Zoll-MacBook Air der vorherigen Generation mit M2-Chip ist ab sofort für reduzierte 1.199 Euro erhältlich.