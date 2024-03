Apple stellt neues MacBook Air mit M3-Chip vor

Apple hat heute den Start der neuen MacBook Air-Modelle mit M3-Chip angekündigt. Der beliebteste Laptop der Welt ist besser als je zuvor und bietet noch mehr Leistung, schnelleres WLAN und Unterstützung für bis zu zwei externe Displays.

Der neue M3-Chip wurde mit der 3 Nanometer Technologie gefertigt und bringt einen ordentliche Performance-Boost mit. Mit einer leistungsstarken 8‑Core CPU, einer bis zu 10‑Core GPU und Unterstützung für bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher ist das neue MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit M1 und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor. Der M3 hat eine schnellere und effizientere 16-Core Neural Engine und Beschleuniger in der CPU und GPU. Das verbessert die Leistung von maschinellem Lernen auf dem Gerät und macht das MacBook Air zum weltweit besten Consumer Laptop für Künstliche Intelligenz.

Magic Keyboard und Touch ID: Das beleuchtete Magic Keyboard kommt mit Funktions­tasten in voller Größe. Mit Touch ID entsperrt man schnell, einfach und sicher den Mac, meldet sich bei Apps und Webseiten an und bezahlt mit Apple Pay – alles mit nur einem Finger.

Das neue MacBook Air ist das erste Apple Produkt mit einem Recyclinganteil von 50 Prozent, darunter 100 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse, 100 Prozent recycelte Seltenerd­elemente in allen Magneten und, ebenfalls zum ersten Mal bei Apple, 100 Prozent recyceltes Kupfer in der Hauptplatine. Das MacBook Air erfüllt die hohen Standards für Energieeffizienz von Apple und ist frei von Quecksilber, bromhaltigen Flammschutzmitteln und PVC. 99 Prozent der Verpackung besteht aus Fasern, was Apple dem Ziel näher bringt, bis 2025 Kunststoffe in allen Verpackungen zu vermeiden.