Roborock Qrevo MaxV: Neues Modell mit Kamera & optimierter Kantenreinigung startet

Auf der CES im Januar angekündigt, startet jetzt das erste neue Modell. Der Roborock Qrevo MaxV ist ab heute erhältlich und kann zum Start mit 50 Euro Rabatt erworben werden. Bei MediaMarkt und Saturn kostet der Qrevo MaxV nur 949 Euro statt 999 Euro. Was das neue Modell kann, lest ihr folgend.

Die Q-Modelle von Roborock setzen auf Wischpads statt auf ein Wischtuch. Neu ist das FlexiArm Design mit Edge Mopping, bei dem der Roboter ein Wischpad ausfahren und so die Kanten besser reinigen kann. Die Wischpads drehen sich 200 Mal in der Minute und können bei Teppichen um 100 Millimeter hochgefahren werden. In der Dockingstation werden diese dann mit 60 Grad heißem Wasser gereinigt und mit 45 Grad heißer Luft getrocknet.

Im neuen Modell Qrevo MaxV kommt eine Kamera zum Einsatz, mit der Hindernisse und Objekte noch besser erkannt werden. Und das ist in der Praxis ein wirklich sehr großer Vorteil, da vor allem kleine Objekte umfahren werden. So arbeitet der Roboter zuverlässiger und kann seine Reinigungsaufgabe auch erfolgreich abschließen, ohne sich festzufahren.

Der Roborock Qrevo MaxV bietet eine eine Saugkraft von 7.000 Pascal. Das ist ein solider Wert, das Top-Modell Roborock S8 MaxV Ultra wird demnächst 10.000 Pascal liefern.

Roborock Qrevo MaxV mit 50 Euro Rabatt sichern

Der Roborock Qrevo MaxV liefert richtig gute Spezifikationen, kommt mit einer optimieren Kantenreignung daher, hat jetzt eine Kamera an Bord und kann sogar über den intelligenten Sprachassistenten „Hello Rocky“ gesteuert werden. Zum Start könnt ihr 50 Euro Rabatt mitnehmen und für 949 Euro statt 999 Euro zuschlagen.

