Homematic IP: Neue Zentrale, überarbeitete App und neue Produkte

Alle Homematic IP-Nutzer und -Nutzerinnen dürfen sich im Jahr 2024 und darüber hinaus auf viele neue Produkte, Partnerlösungen und eine komplett überarbeitete Homematic-App für Smartphones, Tablets und Smartwatches freuen. Auf der Light + Building-Messe in Frankfurt am Main gewährt der Hersteller eQ-3 einen umfassenden Einblick in das Produkt-Line-up der kommenden Monate. Die Anwendungsbereiche Licht & Beschattung, Raumklima, Sicherheit & Alarm und Zutritt werden allesamt durch neue Lösungen ausgebaut – und mit Energiemanagement kommt sogar ein gänzlich neuer Bereich hinzu. Wir stellen die Neuerungen in aller Kürze vor.

Homematic IP Home Control Unit: Zentrale für das smarte Zuhause

Die Homematic IP Home Control Unit ist eine neue Smart Home Zentrale, die mit größtmöglicher Flexibilität durch On- und Offline-Betrieb, Plug-in-Funktionalität und einer komfortablen App-Steuerung überzeugen kann. Dank EEBUS-Schnittstelle übernimmt die Zentrale zukünftig das Energiemonitoring und -management im smarten Zuhause. Die Homematic IP Home Control Unit unterstützt das gesamte Homematic IP-Portfolio mit mehr als 150 Geräten sowie Partnerlösungen wie Amazon Alexa, Google Home, Philips HUE Leuchtmittel, DoorBird Türstationen, EZVIZ Überwachungskameras und viele mehr.

Durch den komfortablen Anlern-Assistenten und vorgefertigte Szenarien können User ihr intelligentes Zuhause ganz nach ihren Vorstellungen einrichten. Profis profitieren zudem von einer offenen Plug-in-Schnittstelle, durch die sie nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Gestaltung ihres Smart Homes genießen. Sämtliche Einstellungen, Messdaten und Automatisierungen werden lokal in der Zentrale und in den verbundenen Homematic IP Geräten gespeichert, so dass ein Internetausfall weder den sicheren Betrieb noch die lokale Steuerung per App beeinträchtigt.

Die Neuerscheinung wird ab Q4 2024 verfügbar sein.

Die neue Homematic IP-App

Die direkte Verbindung zum Homematic IP Smart Home soll bald noch besser, intuitiver und flexibler werden: Dank der runderneuerten Homematic IP-App für iOS und Android haben Nutzer und Nutzerinnen ihr Zuhause von überall im Griff – auch mit dem Tablet oder ihrer Smartwatch. Ein überarbeitetes Design und ein optionaler Dark Mode soll die Nutzung komfortabler denn je machen. Die Veröffentlichung ist für Q3 2024 geplant.

Homematic IP Heizkörperthermostat Flex

Durch intelligentes und bedarfsgerechtes Heizen steigert der Homematic IP Heizkörperthermostat Flex den Wohnkomfort und senkt die Heizkosten in Verbindung mit Tür- und Fensterkontakten sowie abhängig von den baulichen Gegebenheiten und dem Nutzerverhalten um bis zu 33 Prozent. Drei Heiz- oder Kühlprofile mit bis zu 13 Änderungen pro Tag ermöglichen eine optimale Anpassung an den eigenen Tagesablauf. Smarte Funktionen wie die automatische Fenster-auf-Erkennung und der Eco-Modus helfen, Energie zu sparen. Das hochwertige always-on E-Paper-Display ermöglicht jederzeit ein einfaches Ablesen der eingestellten Temperatur. Die Neuerscheinung soll ab Q3 2024 verfügbar gemacht werden.

Homematic IP Lightstrip Set

Das Homematic IP Lightstrip Set sorgt zu jeder Zeit für die gewünschte Atmosphäre im smarten Zuhause. Das Set ist auf die einfache Inbetriebnahme ausgelegt und enthält mit Controller, Netzteil und dem zwei Meter langen Lightstrip alle notwendigen Komponenten. Mit dem ebenfalls neu erhältlichen Homematic IP Lightstrip von einem Meter Länge kann das LED-Band leicht auf bis zu zehn Meter verlängert werden. Neben individuellen und vorgefertigten Licht- und Farbstimmungen sowie Szenarien beherrscht das Lightstrip Set auch den Modus „Dynamisches Tageslicht“. Ist er aktiviert, passt sich die Beleuchtung automatisch dem natürlichen Tageslicht und damit unserem menschlichen Biorhythmus an. Auch diese neuen Produkte sollen im Q3 2024 erscheinen.

Homematic IP Rohrmotor

Der Homematic IP Rohrmotor wird speziell für die Bedürfnisse des Fachhandwerks entwickelt. Ein patentiertes Stecksystem garantiert eine leichte und schnelle Montage. Die berührungslose und damit verschleißfreie Bremse sowie der bürstenlose Gleichstrommotor gewährleisten einen besonders leisen Lauf und ermöglichen individuelle Fahrgeschwindigkeiten. Das Produkt soll ab 2025 verfügbar sein.

Homematic IP Universeller Motorschloss-und Türschloss-Controller

Einzigartig variabel: Die universell konfigurierbaren Unterputzcontroller integrieren Motorschlösser und Türöffner in das Homematic IP Smart Home. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten machen sie zu echten Multitalenten und ermöglichen beispielsweise das Anbinden von Hauskommunikationssystemen, Codeschlössern, RFID- oder Fingerprint-Lesern. Die Produkte werden ab Q4 2024 verfügbar sein.

Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor

Der Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor überwacht zuverlässig den Außenbereich jedes Zuhauses und aktiviert die Beleuchtung, Alarmsirenen oder andere Aktoren. Drei Sensoren, die im neigbaren Kopf des Bewegungsmelders verbaut sind, lassen sich in ihrer Empfindlichkeit separat regeln. So gewährleisten sie eine optimale Bereichsabdeckung und eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Das Gerät wird in Weiß und Anthrazit ab Q2 2024 erhältlich sein.

Smarte Türkommunikation mit Homematic IP und DoorBird

Gemeinsam machen DoorBird und eQ-3 die Zutrittssteuerung komfortabler: Eine umfassende Cloud-to-Cloud-Integration ermöglicht die einfache Verbindung von DoorBird Video-Türstationen und einem Homematic IP Smart Home. Durch Sprach- und Videoübertragung direkt in die Homematic IP App, Push-Nachrichten und eine Türöffnungsfunktion haben Nutzer und Nutzerinnen auch von unterwegs die volle Kontrolle über Ihre Haustür. Die DoorBird-Kompatibilität soll ab Q4 2024 zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zu den neuen Produkten von Homematic IP gibt es auch auf der Website des Herstellers.