Vodafone-Tarif mit 5G und 250 GB Daten für 24,99 Euro

Erst letzte Woche konnten wir über einen besonders günstigen Vodafone-Tarif berichten, der allerdings auf das LTE-Netz beschränkt war. Mit dem heutigen Angebote bekommt ihr dann auch Zugang zum 5G-Netz von Vodafone – und habt dabei ein sattes monatliches Datenvolumen. Aber immer der Reihe nach.

Für 24,99 Euro (zum Angebot) pro Monat bekommt ihr 25 + 225 GB Datenvolumen und könnt zudem das GigaDepot nutzen, um ungenutztes Datenvolumen in den nächsten Monat mitzunehmen. Das grenzt aus meiner Sicht schon fast an einen Unlimited-Tarif, denn 250 GB im Monat plus die Reserve aus dem Vormonat, das ist schon eine Ansage.

Dazu gibt es dann noch die üblichen Annehmlichkeiten einer Allnet-Flat: Eine Flat in alle deutschen Netze sowie unbegrenzte SMS. Und natürlich ist auch EU-Roaming mit dabei. Ein kleiner Nachteil dagegen: Es wird eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 29,99 Euro fällig.

Falls ihr einen 5G-Tarif sucht und ordentlich Datenvolumen benötigt, dann dürfte dieses Angebot von Freenet für die nächsten zwei Jahre ziemlich passend für euch sein. Im Preisvergleich habe ich jedenfalls keinen ähnlichen Tarif gefunden, der für unter 30 Euro pro Monat zu haben ist.

