Ghost Trick: Skurriler Mystery-Klassiker jetzt für iOS neu aufgelegt

Einigen von euch dürfte das Spiel Ghost Trick bereits bekannt sein: Das ungewöhnliche Mystery-Game ist mittlerweile ein echter Klassiker. Entwickelt von Capcom, stand das Spiel bis vor kurzem auch als Download im deutschen App Store zur Verfügung. Nun wurde der Klassiker allerdings entfernt und durch eine neue und verbesserte Remastered-Version ersetzt, die ab sofort im deutschen App Store erhältlich ist.

Ghost Trick: Phantom Detective (App Store-Link) benötigt in der Neufassung rund 1,9 GB an freiem Speicherplatz auf dem iPhone oder iPad und kann ab iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf das Gerät heruntergeladen werden. Bereits zum Start steht auch eine deutsche Lokalisierung bereit. Die ersten beiden Kapitel von Ghost Trick lassen sich kostenlos anspielen, die Vollversion mit der Freischaltung aller Kapitel kostet einmalig 19,99 Euro per In-App-Kauf.

Ghost Trick lässt sich am ehesten als Puzzle-Adventure beschreiben und wurde unter der Regie und mit dem Design von Shu Takumi, der vor allem für die Ace Attorney-Reihe bekannt ist, kreiert. Im Spiel schlüpft man in die Figur eines Geistes (Sissel) mit besonderen Kräften: Als Sissel lässt es sich zwischen der realen Welt und der Geisterwelt hin- und herwechseln. Währenddessen interagiert man mit Objekten, um bestimmte Ergebnisse zu verändern und so zu versuchen, dem eigenen Mord auf den Grund zu gehen.

Nach einer kurzen Einführung, die nicht nur den Grundstein für die Geschichte legt, sondern auch ein hilfreiches Tutorial bietet, beginnt das eigentliche Spiel. Man löst Rätsel mit eigenen Geistertricks, wandert durch Telefonleitungen, um weitere Opfer zu finden und vieles mehr.

Remastered Version: Höhere Auflösung und flüssigere Bitrate

Die nun neu veröffentlichte Remastered Version von Ghost Trick verfügt über eine höhere Auflösung, eine flüssigere Bildrate und eine Galerie. Die Galerie enthält sowohl Kunstwerke als auch Musik, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Ein weiteres Highlight ist die neue 2023 Arrangement-Option für den Soundtrack: Wer Fan des Originals ist und diese Musik hören möchte, kann sie im Spiel umschalten.

Die Mobilversion von Ghost Trick für iOS und Android basiert auf der PC- und Konsolenversion vom letzten Jahr. Obwohl es angesichts der gut umgesetzten Touch-Steuerung auch nicht nötig ist, ist aktuell keine wirkliche Controller-Unterstützung unter iOS vorhanden. Mikhail Madnani von TouchArcade berichtet dazu, „Ich habe das Spiel mit meinen Xbox-, PS5- und 8BitDo-Controllern getestet und keiner von ihnen funktionierte im Spiel“.

Ebenfalls wichtig zu wissen: Ghost Trick unterstützt keine cloudbasierten Speicherstände, die sich über mehrere Plattformen sichern lassen. Wer das Spiel also bereits im letzten Jahr für den PC, die Nintendo Switch oder eine andere Konsole erworben hat und nun unter iOS weiterspielen möchte, muss erneut von neuem beginnen. Capcom gibt auch an, dass Speicherdaten gelöscht werden, wenn man die iOS-App deinstalliert. Es bietet sich daher an, sich vorab zu entscheiden, auf welchem Gerät oder Plattform man Ghost Trick spielen möchte. Abschließend gibt es noch den Trailer zur neuen Version bei YouTube, der euch weitere Eindrücke vermittelt.