MacX DVD Ripper Pro jetzt kostenlos für den Mac sichern

Anzeige. Ostern steht vor der Tür und der Osterhase hat ein tolles Geschenk dabei. Ihr könnt euch das Mac-Programm MacX DVD Ripper Pro in Version 6.7.0 kostenlos sichern und spart so 70 Euro. Ihr müsst einfach auf der Webseite die Oster-Kacheln umdrehen und so die kostenlose Lizenz finden. Zwei Mal könnt ihr Kacheln kostenlos umdrehen, danach könnt ihr den Deal auf Facebook teilen und eine weitere Kachel drehen oder einfach mal die IP-Adresse wechseln. Pro Tag werden 1.000 Lizenzen für MacX DVD Ripper Pro verschenkt.

MacX DVD Ripper Pro kostenlos sichern (zur Webseite) nicht für Updates berechtigt

MacX DVD Ripper Pro mit 40 Prozent Rabatt (zum Angebot) Lifetime-Lizenz mit Updates



Mit MacX DVD Ripper Pro könnt ihr alte und auch neue DVDs digitalisieren, zum Beispiel Disney-DVDs, TV-Serien und vieles mehr. Das Programm unterstützt dabei DVDs, ISO-Abbilder und Video_TS und kann die Videos in den Formaten MP4, H.264, MOV, FLV, MPEG4, MKV, AVI, QT, MP3 und Co. rippen. Erwähnenswert ist, ihr könnt bei Bedarf den Videocodec H.265/HEVC wählen, um mehr Platz zu sparen.

Mehr als 350 Profile werden unterstützt, die diverse Formate als Vorlage anbieten, beispielsweise für YouTube, iPhone, iPad, Android, Apple TV und mehr. Bei der Konvertierung werden eine Vielzahl an Optionen und Einstellmöglichkeiten angeboten. Das Video lässt sich zudem trimmen, um so zum Beispiel Werbung oder Trailer zu entfernen. Wer sich als fortgeschrittener Nutzer oder Nutzerin ansieht, kann auch die Output-Einstellungen händisch festlegen: Videocodec, Video Bitrate, Bildwechselfrequenz, Seitenverhältnis, Auflösung, Audiocodec, Audio Kanal, Audio Sample Rate, Bitrate und mehr stehen zur Auswahl.

MacX Video Converter Pro ist auch gratis

Mit etwas Glück könnt ihr euch nicht nur MacX DVD Ripper Pro kostenlos sichern, sondern auch das Programm MacX DVD Converter Pro. Der MacX Video Converter Pro ist ein praktisches Programm, mit dem man Videos im Handumdrehen konvertieren kann. Denn nicht immer benötigt man große 4K Videos. Mit dem MacX Video Converter Pro könnt ihr so gut wie jede Video-Datei transkodieren. Unterstützt werden mehr als 420 Videoformate und 370 Audiocodes, unter anderem M2TS, AVCHD, MKV, MP4, AVI, WMV, H.264, H.265, MOV, FLV, 3GP und mehr. Das Programm wandelt die Videos sehr schnell um, natürlich ist die Arbeitszeit immer abhängig von der Dateigröße. Zudem gibt es einen Editor, in dem Videos bearbeitet werden können, auch ein YouTube-Downloader ist mit dabei. Zudem bietet die App noch die Möglichkeit den Bildschirminhalt aufzunehmen.

Die Gratis-Version von MacX DVD Ripper Pro und MacX Video Converter Pro ist nicht für Updates und Upgrades berechtigt, neue Funktionen gibt es nur in der Bezahlversion. Wenn euch das Programm überzeugt, könnt ihr die Vollversion mit Lifetime-Lizenz und Updates mit 40 Prozent kaufen und bezahlt nur 47,54 Euro (zum Angebot) statt 70 Euro.