watchOS 11: Apple Watch 4 wird wohl nicht mehr unterstützt

Anfang Juni hat Apple die WWDC angekündigt und am 10. Juni findet die alljährliche Eröffnungskeynote in Cupertino statt. Erstmals wird Apple Einblick in die neuen Betriebsysteme gewähren, unter anderem stellt Apple Funktionen von iOS 18, iPadOS 18 und auch watchOS 11 vor. Während schon durchgesickert ist, dass alle iPhones, die iOS 17 installieren können, auch auf iOS 18 aktualisieren dürfen, will jetzt iPhoneSoft die genaue Liste der Watch-Modelle kennen, die mit watchOS 11 kompatibel sind.

Apple Watch 4 bekommt das Update auf watchOS 11 nicht mehr

Die Apple Watch Series 4 debütierte im Jahr 2018 zusammen mit dem iPhone XS und iPhone XS Max und soll das Update auf watchOS 11 nicht mehr unterstützen. Damals hat die Watch 4 ein neues Design eingeführt, ein größeres Display erhalten, den Speicherplatz verdoppelt, die Sturzerkennung hinzugefügt und gleichzeitig die Möglichkeit geboten ein EKG per Uhr zu erstellen.

Zuletzt hat Apple die Apple Watch Series 3 aufs Abstellgleis verfrachtet als 2022 der Support von watchOS 9 für diese Uhr eingestellt wurde. Letztes Jahr hat Apple kein Modell aus dem Update-Zyklus gestrichen, denn watchOS 10 ist mit allen Watch-Modellen kompatibel, die auch watchOS 9 installieren konnten.

watchOS 11: Diese Apple Watch-Modelle sind kompatibel

Apple Watch Series 6 (2020)

Apple Watch Serie 7 (2021)

Apple Watch Serie 8 (2022)

Apple Watch Serie 9 (2023)

Apple Watch SE (erste Generation, 2020)

Apple Watch SE (zweite Generation, 2022)

Apple Watch Ultra (erste Generation, 2022)

Apple Watch Ultra 2 (2023)