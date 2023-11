Tim Cook: Zu Gast im Interview-Podcast von Sängerin Dua Lipa

Normalerweise hält sich Apple-CEO Tim Cook sehr zurück, was persönliche Auftritte in Unterhaltungsmedien angeht. Hier und da ein kleines kurzes Interview zur aktuellen Entwicklung Apples oder auch zu den neuesten Produkterscheinungen, oder gedruckte Interviews in Magazinen – mehr bekommt man von ihm für gewöhnlich nicht zu sehen oder zu lesen.

Überraschenderweise war Tim Cook nun zu Gast im Interview-Podcast der britisch-albanischen Sängerin Dua Lipa. In der neuesten Folge von „At Your Service“, die auch als YouTube-Video zur Verfügung steht, spricht Cook unter anderem über die tiefgreifenden Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz, die sich ständig weiterentwickelnde Tech-Landschaft und seine Reaktion auf den Klimawandel. Die Sängerin befragt den Apple-Chef auch zu seinem persönlichem Werdegang, von seinem Aufwachsen bis hin zu seinen philanthropischen Bemühungen, sowie zu seiner Sichtweise auf die Bewältigung globaler Herausforderungen. Bei YouTube heißt es bezüglich der Podcast-Folge:

„In diesem inspirierenden Gespräch erkunden Dua und Tim die Schnittmenge zwischen Kreativität, Führung und Innovation. Egal, ob Sie ein Technikbegeisterter, eine aufstrebende Führungskraft oder neugierig auf den Einfluss der Technologie auf die Gesellschaft sind, diese Folge bietet Ihnen einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der Leitung des größten und wertvollsten Unternehmens der Welt.“

Und auch wenn Tim Cook ein wenig über seinen Werdegang von einem Zeitungsausträger zum CEO des erfolgreichsten Konzerns der Welt plaudert, rührt er auch auch die Werbetrommel für Apple. Cook preist so beispielsweise das Feature zur Reduzierung der Bildschirmzeit, die Recycling- und Umweltschutz-Strategien und auch das neue AR-/VR-Headset Apple Vision Pro als „das nächste große Ding“ an.

Das Podcast-Video bei YouTube ist knapp 45 Minuten lang, wurde von BBC Sounds bereitgestellt und liegt in englischer Sprache vor. Zum besseren Verständnis können optional englische Untertitel eingeblendet werden. Alternativ kann der „At Your Service“-Podcast auch bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Quellen wie Spotify gefunden werden. Dua Lipa hat in anderen Folgen unter anderem auch Pedro Almodóvar, Mo Farah, Billie Eilish, Monica Lewinsky und Elton John interviewt.