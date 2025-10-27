Mova G70 Complete: Neuer Akku-Staubsauger startet direkt mit Rabatt

Auf der Suche nach einem neuen Akku-Staubsauger könnt ihr ab sofort auch zum Mova G70 Complete greifen. Ausgestattet mit einigen interessanten Features ist das Teil ab sofort erhältlich und kostet 299 Euro. Den ersten Rabatt gibt es dank der bis heute Abend laufenden Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt, dort könnt ihr mal eben knapp 50 Euro sparen. So kostet der neue Mova G70 Complete nur noch 251,26 Euro (zum Shop).

Besonders interessant finde ich die Neuerscheinung, da ich mich gerade mit dem neuen Dyson V16 beschäftige. Hier habe ich bereits die ersten Praxiserfahrungen sammeln können, bin von einigen Details aber wirklich sehr enttäuscht. Mehr dazu werde ich euch im Laufe der Woche in einem Testbericht verraten.

Das alles kann der Mova G70 Complete

In Sachen Leistung kann der Mova G70 Complete zumindest auf dem Papier nicht ganz mithalten. Er hat „nur“ eine Leistung von 225 Airwatt, was in Kombination mit der rotierenden Walze auf Hartböden aber mehr als ausreichend ist. Und auch auf Teppichen macht die Bürste den wohl größten Unterschied, hier muss man die ersten Praxistests für ein echtes Fazit abwarten.

Dafür ist der Mova G70 Complete mit interessanten Extras ausgestattet, etwa einer kleinen Lippe an der Front, die sich beim Kontakt mit Kanten automatisch nach unten senkt. So kann man den Schmutz direkt vom Rand nach hinten ziehen und ebenfalls eliminieren. Das dürfte vor allem an den Stellen praktisch sein, an denen man nicht seitlich an die Kante herankommt.

Genau wie beim neuen Dyson kann der Mova G70 Complete den im Staubbehälter aufgesammelten Schmutz einfach komprimieren. Das hat im Alltag zwei Vorteile: Es passt mehr herein und beim Ausleeren ist es nicht ganz so staubig. So könnt ihr noch länger saugen: Der Hersteller verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten. Der Akku selbst kann auch einfach gewechselt werden.

Zum Lieferumfang gehört neben einer Ladestation auch ein Teleskopstiel, der sich einfach von 37,5 bis 68 Zentimeter Länge anpassen lässt. Zusätzlich ist der Staubsauger mit einer Beleuchtung über die komplette Breite ausgestattet. Die OptiInsight Multi-Surface Twin Brush und Anti-tangle Strips wurde für unterschiedliche Bodenarten konzipiert. Sie verfügt über eine Hauptbürste für groben Schmutz und die Verringerung von Haarverwicklungen sowie eine zusätzliche weiche Walzenbürste für die Kantenreinigung. Zum Lieferumfang gehören weitere austauschbare Düsen – darunter eine motorisierte Bürste, ein Kombiwerkzeug, eine Fugendüse und eine Allzweck-Teppichbürste.