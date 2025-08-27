Dyson V16 Piston: Neuer Akku-Staubsauger ist jetzt erhältlich

In Sachen Namensgebung kann ich dem Konzept von Dyson nicht mehr ganz folgen. Nachdem im Jahr 2021 der Dyson V15 auf den Markt kam, folgte 2023 der Dyson Gen5detect. Von der „fünften Generation“ ist jetzt nicht mehr viel zu sehen, denn ab sofort ist der Dyson V16 Piston verfügbar. Preislich ordnet er sich allerdings unter dem Gen5Detect an, auch wenn er einige neue Funktionen und Verbesserungen bietet.

Der neue Dyson V16 Piston wird zunächst exklusiv im Hersteller-Shop angeboten und ist dort in drei verschiedenen Varianten verfügbar. Los geht es mit dem Dyson V16 Piston Animal mit vier Aufsätzen für 849 Euro. Mit sieben Aufsätzen bekommt ihr den Akku-Staubsauger für 899 Euro. Alternativ bekommt ihr den Dyson V16 Piston Animal Submarine mit vier Aufsätzen und zusätzlicher Nassbürstwalze für 999 Euro.

Das ist alles neu beim Dyson V16 Piston

Im Vergleich zum bisherigen Top-Modell, dem Gen5detect, bietet der Dyson V16 Piston einige interessante Verbesserungen. Und hier reden wir nicht nur über Kleinigkeiten, sondern über essentielle Bauteile. Der neue Dyson Hyperdymium 900w Motor sorgt beispielsweise für eine konstante Saugkraft von 315 Airwatt, während der Motor im Gen5detect „nur“ 280 Airwatt schafft.

Ebenfalls neu ist die Bodendüse, die nun für alle Bodenarten geeignet ist. Somit entfällt der Wechsel zwischen der handlichen Fluffy-Düse für Hartböden und der größeren Teppich-Bürste. Die neue „All Floor Cones Sense Bodendüse“ besteht aus zwei konisch verlaufenden Bürstwalzen, die selbst mit 60 Zentimetern langen Haaren keine Probleme haben sollen. Ebenfalls integriert ist das wie ein Laser wirkende LED-Licht, das nun in der Mitte der Walze platziert ist.

„Die neue multifunktionale Bodendüse passt die Saugkraft und die Geschwindigkeit der Bürstwalzen automatisch an, sodass alle Bodenarten gründlich gereinigt werden“, heißt es darüber hinaus auf der Produktseite.

Auch der Staubbehälter wurde für den Dyson V16 Piston noch einmal optimiert. Er verfügt jetzt über eine CleanCompaktor-Technologie, mit der Staub und Schmutz von bis zu 30 Tagen komprimiert werden kann, bevor der Behälter entleert werden muss. Auch die Entleerung des Behälters selbst wurde verbessert. „Wir haben das Innere des Staubbehälters überarbeitet und mit einer glatten, gleichmäßigen Oberfläche versehen, die während der Behälterentleerung automatisch abgewischt wird, sodass kein Staub und keine verfangenen Haare zurückbleiben“, schreibt Dyson.

Auch das Zubehör wurde weiter verbessert

Und das sind nicht die einzigen Neuerungen, denn auch das Zubehör wurde im Dyson V16 Piston noch einmal verbessert. So ist nicht nur im Handteil eine Fugendüse integriert, sondern auch am Ende des Saugrohrs. Und auch die kleine Haardüse, die perfekt zum Absaugen von Möbeln wie Sofa oder Sessel geeignet ist, wurde noch einmal verbessert. Sie hat nun eine neue Gummilamelle, die die Reinigung weiter intensivieren soll.

Wie sich der Dyson V16 Piston in der Praxis schlägt, insbesondere im Vergleich zum Gen5detect, das muss ich noch herausfinden. Den Gen5detect habe ich nun schon seit einigen Jahren im Einsatz und nutze ihn beinahe täglich. Ob der Dyson V16 Piston eine merkliche Verbesserung bringt? Erste Eindrücke liefert das folgende YouTube-Video aus Kanada, wo das Modell wohl schon erhältlich ist.