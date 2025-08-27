Tonies stellt Toniebox 2 und Tonieplay offiziell vor

Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn man sagt, dass die Toniebox das Kinderzimmer vor ein paar Jahren revolutioniert hat. Der Lautsprecher hat zahlreiche Hörspiele, Lieder und Hörbücher einfach zugänglich gemacht. Kassette und CD wurden durch kleine Figuren abgelöst, die mittlerweile wohl jeder von uns schon einmal irgendwo gesehen hat. Nach den zahlreichen Gerüchten der letzten Monate wurde die Toniebox 2 jetzt offiziell vorgestellt und kann bereits vorbestellt werden.

Die wichtigste Nachricht gleich vorweg: Alle alten Tonie-Figuren sind mit der neuen Toniebox 2 kompatibel. Sie werden weiterhin einfach oben auf den Kinder-Lautsprecher gestellt und dann automatisch abgespielt. Neu dazu kommen bei der Toniebox 2 die Tonieplay Games.

So funktionieren die neuen Tonieplay Games

Exklusiv für Toniebox 2 bietet das interaktive, bildschirmfreie Spielerlebnis Kindern die Möglichkeit, eigene Geschichten und Lernwege in Spielen, Quizzen, Abenteuern und Herausforderungen zu gestalten, die über das reine Zuhören hinausgehen. Zum Start werden zwölf einzigartige Tonieplay-Spiele verfügbar sein, die sich perfekt für das individuelle Entdecken oder für gemeinsamen Spaß im Team eignen.

Die Tonieplay Games bestehen aus einer Disc mit einem Drehknopf, über den man verschiedene Auswahlmöglichkeiten treffen kann. Darüber hinaus gibt es je nach Spiel auch ein kleines Spielfeld, wie etwa beim neuen Paw Patrol Play Set.

Die weiteren Verbesserungen der Toniebox 2

Auch wenn die Optik weiterhin an das ikonische Design angelehnt ist, gibt es zahlreiche Verbesserungen. „Gute-Nacht-Modus, Sleep-Timer mit Nachtlicht und Sonnenaufgangswecker helfen Familien dabei, gesunde Schlafrituale zu etablieren und die Schlafenszeit zu optimieren – alles bequem und einfach gesteuert über die Tonies App“, heißt es in der Produktbeschreibung.

Außerdem gibt es einen magischen LED-Ring, der Informationen anzeigen soll. Aufgeladen wird die Toniebox jetzt nicht mehr über die bekannte Ladestation, sondern über USB-C. Was im Kinderzimmer vielleicht nicht unbedingt praktischer ist, dürfte die Nutzung unterwegs erheblich erleichtern. Endlich kann man die Toniebox auch einfach mit einer Powerbank aufladen.

My First Tonies für kleine Kinder

Während sich die Tonieplay Games eher an ältere Kinder richten, gibt es mit My First Tonies auch etwas für die Kleinen. Dabei handelt es sich um eine Reihe weicher, quetschbarer Figuren, die speziell für Kinder ab 1 Jahr entwickelt und zugelassen sind. „. Die Figuren fördern Neugier, Fantasie und spielerisches Lernen mit realen Geräuschen, altersgerechten Liedern und einem kleinkindgerechten Format. Sie helfen zudem auf spielerische und unterhaltsame Weise beim Erlernen neuer Wörter“, lässt uns der Hersteller wissen.

Die Toniebox 2 kann ab sofort mit einem Kreativ-Tonie für 119,99 Euro vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt ab dem 15. September. Das Play-Set mit einem Spiel und der Disc gibt es für 139,99 Euro. Die Toniebox 2 ist in vier verschiedenen Farben erhältlich.