Spotify: Neue Chat-Funktion kommt diese Woche

Der Streamingdienst Spotify (App-Store-Link) launcht ein neues Feature, das es euch möglich macht, in der mobilen Version der Spotify-App Nachrichten an eure Freunde zu senden. Damit will Spotify euch eine einfache Möglichkeit bieten, Songs, Künstler und Playlists mit Menschen zu teilen, denen diese Inhalte ebenfalls gefallen könnten. Das Feature wird noch in dieser Woche in ausgewählten Märkten an Free- und Premium-Kunden ab 16 Jahren ausgerollt.

Wenn ihr nun einen Song, eine Playlist oder einen Podcast in Spotify hört, von dem ihr denkt, dass er einem eurer Freunde oder Verwandten gefallen könnte, könnt ihr in der mobilen Version der Spotify-App nun einfach auf den „Teilen“-Button tippen und über die Lupe nach dem gewünschten Spotify-Kontakt suchen. Wählt ihr diesen aus, öffnet sich ein Chat und ihr könnt den Inhalt samt zusätzlicher Nachricht mit der ausgewählten Person teilen.

Im Chat selbst könnt ihr dann mit Emojis oder ebenfalls mit Text auf Nachrichten reagieren und antworten. Bilder, Videos oder Sprachnachrichten können nicht gesendet werden. Wenn ihr den Chat verlassen habt und dorthin zurückkehren wollt, müsst ihr nur auf euer Profilfoto in der oberen linken Ecke tippen und dann zu den Nachrichten navigieren.

Um euch vor unerwünschten Kontaktaufnahmen zu schützen, gibt Spotify euch die Möglichkeit, Nachrichten, die an euch gesendet werden, abzulehnen, wenn ihr diese nicht lesen wollt. Zudem könnt ihr Nachrichten auch melden, wenn sie euch unangemessen erscheinen und Nutzer vollständig blockieren, von denen ihr keine Nachricht erhalten wollt. Wer generell keine Nachrichten über Spotify empfangen möchte, kann die Funktion in den Einstellungen deaktivieren.

Chat-Funktion in Spotify wird ausgerollt

„Nachrichten“ wird in dieser Woche in ausgewählten Märkten ausgerollt und allen Free- und Premium-Kunden im Alter von 16 Jahren oder älter verfügbar gemacht.

Was sagt ihr zu dieser Funktion? Mein erster Gedanke war ja: Nicht noch eine App, in der man auf Nachrichten reagieren muss! Der bisherige Weg, Songs über WhatsApp, Signal und Co. zu teilen, war und ist für mich völlig ausreichend.