iOS 26: Screenshots und Screen-Recordings in HDR aufnehmen

Mit iOS 26, das sich aktuell in der finalen Beta-Phase befindet, führt Apple ein praktisches neues Feature für alle ein, die öfter mal Bildschirmaufnahmen machen: HDR-Support für Screenshots und Screen-Recordings.

Das bedeutet: Du kannst deine iPhone-Bildschirminhalte jetzt mit satteren Farben und mehr Details aufnehmen – ideal für helle UI-Elemente auf dunklem Hintergrund, HDR-Videos oder besonders detailreiche Inhalte.

Was bringt HDR bei Screenshots?

HDR steht für High Dynamic Range, also einen erweiterten Dynamikumfang. Diese Technik sorgt dafür, dass sowohl sehr helle als auch sehr dunkle Bildbereiche gleichzeitig gut sichtbar sind. Das ist vor allem bei kontrastreichen Inhalten nützlich. Ob für Präsentationen, Demos, Tutorials oder einfach zum Teilen schöner App-Designs: HDR-Screenshots liefern einfach mehr Wow-Effekt.

So aktivierst du HDR-Screenshots in iOS 26

Die neue HDR-Option ist schnell aktiviert. So gehts:

Öffne die „Einstellungen“ auf deinem iPhone. Tippe auf „Allgemein“. Wähle „Bildschirmfoto“. Unter „Format“ findest du die Option „HDR“ – aktivieren, fertig.

Ab sofort erstellt dein iPhone Screenshots im HDR-Format und Bildschirmvideos im HEVC HDR10-Format.

Wichtig: Mehr Qualität = mehr Speicherbedarf

HDR-Aufnahmen sehen zwar besser aus, benötigen aber auch mehr Speicherplatz. Screenshots werden nicht mehr im kompakten PNG-Format gespeichert, sondern enthalten zusätzliche Bilddaten. Gleiches gilt für Bildschirmaufnahmen im HEVC HDR10-Format – hier solltest du also im Blick behalten, wie viel Platz deine Galerie bald braucht.

Mit iOS 26 wird die Bildschirmaufnahme auf dem iPhone ein gutes Stück besser. HDR bringt deutlich mehr Details, Kontrast und Farbtreue. Wer viel mit Screenshots oder Screen-Recordings arbeitet, sollte das neue Feature auf jeden Fall ausprobieren. Apple stellt iOS 26 Mitte September dann für alle zum Download bereit.