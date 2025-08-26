iOS 26: Beta-Testphase wohl abgeschlossen, Release Mitte September

Apple hat gestern Abend die achte Beta-Version von iOS 26 veröffentlicht. Und damit steht ziemlich sicher fest: Die Beta-Testphase nähert sich dem Ende. Warum? Ganz einfach: In den letzten Jahren hat Apple so gut wie nie mehr als acht Entwickler-Betas für ein großes iOS-Update veröffentlicht.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass von iOS 13 bis iOS 18 jeweils mit maximal acht Beta-Versionen gearbeitet wurde. Nur iOS 12 machte 2018 eine kleine Ausnahme mit bis zu zwölf Vorabversionen. Aber das war ein Einzelfall.

Auch der Zeitplan passt zum bisherigen Muster: Die achte Beta von iOS 18 erschien am 28. August, danach war Schluss. Die jetzige Beta 8 von iOS 26 kam drei Tage früher, nämlich am 25. August. Das deutet darauf hin, dass die finale Version nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Was kommt als Nächstes?

Natürlich kann Apple immer noch spontan eine zusätzliche Beta nachschieben – zum Beispiel, wenn kurzfristig größere Bugs auftauchen. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Entwicklerteams bereits am sogenannten „Release Candidate“ (RC) arbeiten. Das ist die Version, die, wenn alles passt, direkt an alle Nutzer und Nutzerinnen ausgeliefert wird.

Die Beta 8 brachte keine nennenswerten Neuerungen mehr, was ebenfalls dafür spricht, dass Apple sich jetzt auf den Feinschliff konzentriert.

Release Candidate kommt nach dem iPhone-Event?

Wenn Apple seinem typischen Rhythmus treu bleibt, bekommen wir den Release Candidate von iOS 26 direkt nach dem großen iPhone-Event Anfang September. Derzeit wird gemunkelt, dass das Event am 9. September stattfinden wird. Sollte das stimmen, wäre die Veröffentlichung des RC am selben Tag sehr wahrscheinlich.

Die öffentliche Version von iOS 26 dürfte dann, wie gewohnt, ein paar Tage später erscheinen. Die Erfahrung zeigt: Nach dem Event startet Apple meist am darauffolgenden Freitag mit den iPhone-Vorbestellungen, vermutlich am 12. September, und der offizielle Marktstart folgt eine Woche später, also am 19. September.

Heißt im Klartext: iOS 26 dürfte zwischen dem 15. und 17. September für alle verfügbar sein.

Auch die anderen Systeme stehen in den Startlöchern

Neben iOS 26 erwartet uns auch der baldige Release von iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26. Auch hier ist keine weitere Beta mehr zu erwarten, sondern direkt der Release Candidate.