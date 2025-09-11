Während Apple die AirPods Pro 2 noch mit einem USB-C Ladekabel ausgeliefert hat, verzichtet Apple bei den neuen AirPods Pro 3 komplett auf eine Ladestrippe. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass entsprechende Ladekabel und Lademöglichkeiten schon vorhanden sind. Darüber hinaus gibt es auch Support für MagSafe und Qi, sodass sich die AirPods Pro 3 kabellos aufladen lassen.

AirPods Pro 3: Das ist neu

Doppelt so gute Geräuschunterdrückung

Apple verspricht: Die AirPods Pro 3 bieten eine doppelt so gute Geräuschunterdrückung als die AirPods Pro 2. Damit sollen sie laut Apple die beste ANC-Leistung aller In-Ear-Kopfhörer bieten.

Besserer Klang

Dank einer neuen akustischen Architektur und dem nächsten Level des adaptiven Equalizers sollen Musik, Serien und Anrufe besser klingen denn je. Der Bass kommt kräftiger, die Bühne breiter und Stimmen klarer zur Geltung – so beschreibt es Apple zumindest.

Längere Akkulaufzeit

Mit aktiviertem ANC halten die AirPods Pro 3 jetzt bis zu 8 Stunden durch – vorher waren es nur 6. Der Ladecase liefert allerdings „nur“ noch 24 Stunden Gesamtlaufzeit, im Vergleich zu 30 Stunden bei den AirPods Pro 2. Klingt nach Kompromiss, aber immerhin hält ein einzelner Einsatz länger durch.

Herzfrequenz-Messung ganz ohne Apple Watch

Wie schon bei den Powerbeats Pro 2, misst ein integrierter Sensor deinen Puls während des Trainings. Möglich wird das durch Infrarotlicht, das die Lichtabsorption deines Blutes analysiert. Das Spannende: Du kannst damit deinen Kalorienverbrauch tracken, Aktivitäts-Ringe schließen und Fitness-Auszeichnungen sammeln – auch ohne Apple Watch.

Verbessertes Design für besseren Halt

Apple nennt sie die „sichersten und am besten sitzenden AirPods aller Zeiten“. Die Buds sind etwas kompakter, und die Ohrstöpsel wurden neu ausgerichtet, um mehr Stabilität im Ohr zu gewährleisten.

Mehr Schutz vor Wasser

Die neuen AirPods Pro 3 sind IP57-zertifiziert. Das bedeutet: Schweiß und selbst ein kurzer Tauchgang (bis zu 1 Meter tief) machen ihnen nichts aus. Apple bleibt vorsichtig und sagt lediglich, sie halten „die schweißtreibendsten Workouts und auch mal einen Regenschauer“ aus. Aber das klingt trotzdem ziemlich robust.

Neuer U2-Chip

Die Ladeschale kommt mit Apples U2-Chip der zweiten Generation. Der sorgt nicht für Rockmusik im Ohr, sondern für eine bessere Ortung via „Wo ist?“-App, mit größerer Reichweite und besserer Präzision.

Neue Ohrstöpsel-Größe: XXS bis L

Zusätzlich zu XS, S, M und L gibt es jetzt auch XXS-Ohrstöpsel – besonders für kleine Ohren. Außerdem sind alle Aufsätze jetzt mit Schaumstoff verstärkt, was die passive Geräuschdämmung verbessert. Klingt nach einem echten Komfort-Upgrade.

Jetzt vorbestellen

Du kannst die AirPods Pro 3 ab sofort vorbestellen, ausgeliefert werden sie allerdings erst ab dem 19. September. Aktuell wird sogar schon der 26. September als Lieferdatum angezeigt. Der Preis liegt bei 249 Euro.