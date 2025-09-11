Neues MagSafe-Ladegerät von Apple: Jetzt mit Qi2 und 25 Watt

Apple hat eine neue Version seines MagSafe-Ladegeräts vorgestellt – und diesmal mit Qi2 25 Watt Zertifizierung. Damit unterstützt es erstmals den neuen Qi 2.2-Standard und lädt kompatible Geräte mit bis zu 25 Watt kabellos auf.

Das neue MagSafe-Ladegerät ist ab sofort erhältlich und kostet je nach Kabellänge zwischen 49 und 59 Euro. Du hast die Wahl zwischen einem 1 Meter oder 2 Meter langen USB-C-Kabel, das fest integriert ist.

Was ist neu?

Die einzige echte Neuerung: Qi2 mit 25 Watt Ladeleistung. Damit kann das neue MagSafe-Ladegerät nicht nur iPhones, sondern auch andere Qi2-kompatible Geräte wie die Google Pixel 10-Smartphones mit voller Power aufladen. Die bisherige Version des MagSafe-Ladegeräts konnte zwar auch 25 Watt liefern, allerdings nur für iPhones.

Kompatibel mit iOS 26

Mit dem Update auf iOS 26 unterstützen alle iPhone 16- und iPhone 17-Modelle (außer dem iPhone 16e) ebenfalls den neuen Qi2-Standard mit 25 Watt. Damit kannst du dein iPhone künftig auch mit anderen Qi2-Ladegeräten von Drittanbietern wie Belkin, Anker, Ugreen und Co schnell kabellos laden.

Die dritte MagSafe-Generation

Das neue Modell ist bereits die dritte Version des MagSafe-Ladegeräts seit dessen Einführung. Optisch hat sich kaum etwas verändert – der Fortschritt steckt also im Detail, genauer gesagt im neuen Qi2-Protokoll.

Drittanbieter sind günstiger

Die Auswahl für Ladekabel mit Qi2 und 25 Watt ist aktuell noch nicht ganz so groß. Unter anderem bietet Ugreen für 32,99 Euro ein entsprechendes Ladepad an, was allerdings fast doppelt so dick ist wie Apples Version.